Da Luras all’estremo Oriente con l’Academy della Juventus 

Paese che vai, lurese che trovi. Tante persone originarie di Luras si sono fatte strada fuori Sardegna nelle più disparate mansioni e in ruoli di responsabilità. È il caso di Pier Mario Laccu, 39 anni, oggi un nome nel campo calcistico internazionale, capace di diventare allenatore della Juventus Academy e girare il mondo a caccia di talenti prima di prendersi una pausa di riflessione e rientrare nell’Isola. Dove vorrebbe «mettere a disposizione le mie esperienze», dice.

Gli inizi

Riavvolgiamo il nastro. Il ragazzo comincia a giocare “in sas piattas”, da bravo lurese, per poi passare a “su campu” con la Juve Luras, dove milita sino agli Allievi. Prestato il servizio militare da volontario, al suo rientro in paese diventa segretario della società sportiva Lauras ma si accorge che stare dietro una scrivania non fa per lui. Vuole respirare l’aria del rettangolo di gioco, ed ecco la decisione di seguire i corsi da tecnico e la conquista di vari patentini: di calcio a 5 e sino alla Serie C (da vice) e D (da capo titolare). Comincia dalla panchina della Juve Luras, poi ecco la Juniores dell’Arzachena e subito dopo l’Arzachena 2015. Da qui il primo salto a lunga gittata. Nel novembre 2018 vola in Cina, dove resta oltre un anno. «All’inizio è stata dura», spiega, «per le barriere linguistiche e culturali. Nella vita di tutti i giorni ho trovato grande disponibilità, c’è curiosità per la cultura italiana. Della Sardegna invece hanno conoscenze vaghe se non inesistenti». Eppure i miti sono universali, e Laccu lo scopre quando entra in un ristorante del posto: «In alto campeggiava un quadro di Gigi Riva», ricorda, «ho parlato col proprietario e scoperto che era originario di Gonnosfanadiga». E a dimostrazione che i sardi si trovano ovunque, in un bar conosce il gestore «nativo di Lunamatrona e sposato con una cinese».

Bianconeri e Oman

Quando scoppia la pandemia torna a Luras e studia per migliorare le proprie competenze calcistiche. Conquista la qualifica di Match Analyst e conclude il corso di laurea in Lingue e mercati. Nel 2022 la svolta. Arriva la chiamata dalla Juventus Academy e parte per l’Oman, nella Penisola arabica, dove si occupa di bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni. «Le Academy sono società affiliate alle squadre professionistiche. Ho trovato un club molto ben organizzato. Ho lavorato ottimamente con tanti ragazzi di quasi tutto il mondo, Australia, Sudan, Russia, Germania, Francia, e avuto carta bianca su come impostare il lavoro. L’unico problema erano gli spazi dove allenarsi: dovevamo adattare gli esercizi». L’esperienza dura un anno ed è seguita da quella in Tagikistan, Asia centrale, dove per conto dell’Academy bianconera guida una squadra Élite formata da giovani dai 15 ai 17 anni. «Era una struttura che potrei definire a 5 stelle. C’era davvero tutto: centro massaggi e fisioterapico, uffici, mense per i dipendenti, ristorante».

Gli obiettivi

Siamo ai giorni nostri. Da un mese Pier Mario Laccu si è preso un periodo sabbatico in attesa di «un progetto, preferibilmente nella nostra Isola, che preveda un ruolo da responsabile, o nello staff di una prima squadra». Cina, Oman e Tagikistan «calcisticamente parlando possono solo crescere, e lo stanno già facendo. Sono molto appassionati e vogliosi di apprendere. Il limite è che in Oman per il calcio giovanile non esistono veri campionati ma solo tornei privati e in Cina solo scolastici. Ecco, vorrei mettere le esperienze maturate a disposizione dei ragazzi che vorrebbero affacciarsi al calcio di un certo livello. Non ho chiuso le porte all’estero. Il tempo sarà il più saggio dei consiglieri».

