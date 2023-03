Da lunedì un pulmino trasporterà gratuitamente anziani e disabili 

Un’auto “solidale” a disposizione di anziani e disabili del paese. Da lunedì a Dolianova sarà attivo il nuovo servizio di trasporto, totalmente gratuito, destinato a soggetti fragili e con difficoltà motorie: un pulmino accompagnerà le persone anziane che hanno necessità di spostarsi per sottoporsi a una visita medica o per il disbrigo di pratiche urgenti. «Era un’esigenza molto sentita dalla comunità – sottolinea l’assessora alle Politiche sociali, Daniela Sedda – per questo abbiamo aderito con entusiasmo al progetto ideato dall’impresa sociale “Nuova mobilità sarda”. Ora la sfida sarà renderlo fruibile da parte di tutti i cittadini che ne hanno necessità».

Il mezzo, acquistato grazie alla generosità messa in campo da 24 aziende del paese, è attrezzato anche per il trasporto di sedie a rotelle e carrozzine elettriche. Ma il servizio potrà essere richiesto anche per recarsi in cimitero o a fare la spesa al supermercato.

«Ringrazio gli imprenditori che hanno aderito a questo progetto solidale», dice il sindaco Ivan Piras: «È un grande gesto di solidarietà che dimostra cosa sia in grado di fare la nostra comunità quando converge verso un unico obiettivo. Un bel gesto di civiltà che ci fa guardare al futuro con ottimismo».

Il progetto ideato dall’impresa sociale “Nuova mobilità sarda” avrà una durata quadriennale; il mezzo di trasporto sarà affidato in comodato gratuito ai volontari dell’associazione “Emergenza angeli” di Quartu e del gruppo Cisom di Cagliari che avranno. «È un grande giorno per noi», affermano Massimo Pisanu e Roberto Porcheri della “Nuova mobilità sarda”: «Anziani e disabili di Dolianova potranno muoversi liberamente per le loro necessità quotidiane. Un grande gesto di solidarietà, un esempio virtuoso in un momento storico in cui prevale l’individualismo».

Parteciperanno al servizio anche alcuni percettori del reddito di cittadinanza che hanno aderito ai progetti di utilità sociale promossi dal Comune. «Accompagneremo chiunque ne faccia richiesta seguendo l’ordine di prenotazione», assicura Andrea Melis di Emergenza angeli: «Cercheremo, nei limiti del possibile, di soddisfare tutte le esigenze».