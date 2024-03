Da lunedì screening gratuiti contro il glaucoma 

La prevenzione della cecità è l’obiettivo dello screening gratuito in programma da lunedì a domenica della prossima settimana nel reparto di Oculistica dell’ospedale San Giovanni di Dio. L’iniziativa dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Cagliari è realizzata con il reparto dell’Azienda ospedaliero universitaria, diretto da Giuseppe Giannacare.

L’iniziativa fa parte della Settimana mondiale del glaucoma, promossa dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (Iapb), dall’11 al 17 marzo.

«La prevenzione della cecità rientra tra i fini istituzionali dell’Uici - ricorda Simona Trudu, commissaria dell’Unione ciechi di Cagliari - e questa, come iniziative simili promosse nel corso dell’anno, ha sempre avuto un’alta adesione. Spesso ha consentito di avere diagnosi precoci, che sono fondamentali per arginare prontamente i danni che il glaucoma provoca, e iniziare terapie adeguate. È fondamentale per noi la preziosa collaborazione con la struttura del professor Giannacare».

Per prenotare la visita occorre avere più di 40 anni o casi di glaucoma in famiglia: la richiesta dev’essere inviata con i propri dati (nome, cognome, età, recapito telefonico) all’indirizzo prevenzioneglaucomacagliari@gmail.com, entromezzogiorno del 9 marzo. Il personale dell’Uici provvederà a richiamare per confermare la prenotazione.

