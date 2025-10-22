Da lunedì orario continuato nel camposanto di via Roma, in occasione del periodo di commemorazione dei santi e dei defunti, per consentire ai selargini di andare a trovare i loro cari anche nella pausa pranzo: «Il cimitero comunale osserverà l'apertura in orario continuato da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre con ingresso dalle 7,30 fino alle 17,15, e la chiusura alle 17,30”. (f. l.)
Selargius
23 ottobre 2025 alle 00:27
Da lunedì in cimitero c’è l’orario continuato
