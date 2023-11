Da lunedì freddo e temporali 

Dopo l’instabilità degli ultimi giorni, con temporali sul versante nord-orientale, oggi la Sardegna sarà interessata da una pressione barometrica stabile. Perciò la giornata sarà segnata dal bel tempo, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Le temperature minime si annunciano in lieve diminuzione, massime in aumento sul settore orientale e stazionarie altrove. Venti deboli variabili tendenti al locale rinforzo. I mari saranno molto mossi con moto ondoso in attenuazione sul settore orientale e in aumento su quello occidentale in serata.

Previsioni in Sardegna

Se il weekend nell’Isola sarà caratterizzato da cielo irregolarmente nuvoloso, le previsioni per l’inizio della prossima settimana sono all’insegna del maltempo. Per lunedì è previsto un aumento della nuvolosità associata a precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Le temperature tenderanno a una diminuzione domenica e a un aumento il giorno seguente. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali. I mari saranno mossi o molto mossi. Il temporale è previsto sul versante occidentale, con la perturbazione che dovrebbe accompagnare l’Isola anche il giorno successivo, spostandosi, in particolare, nel sud-ovest e nel Sassarese. L’allontanamento della perturbazione, attesa per le prime ore di giovedì, favorirà un debole aumento della pressione con un leggero miglioramento. Caleranno, però, le temperature.

Freddo in arrivo

In tutta Italia arriva l’inverno, con un carico di freddo e pure neve. Le ultime previsioni confermano la decisa svolta attesa nel corso della prossima settimana quando una serie di cicloni daranno il via a una fase di maltempo caratterizzata da precipitazioni abbondanti e anche da nevicate fino in pianura. Già nel corso del weekend e poi soprattutto da lunedì 27 si avvertiranno i primi segnali di un cambiamento del tempo con l’arrivo di venti freddi dal Nord Europa. Le correnti fredde in ingresso dalla Porta del Rodano (Francia sudorientale) favoriranno la formazione di un ciclone sui mari italiani in grado di scatenare precipitazioni intense, anche sotto forma di nubifragio e violente raffiche di vento.

RIPRODUZIONE RISERVATA