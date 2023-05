Da lunedì comincia l’operazione-Palermo 

La vittoria di Perugia rilancia il Cagliari e gli regala anche due giorni di riposo. I rossoblù ieri notte sono tornati nel ritiro di Assisi per rientrare in città solo questa mattina. Tutti liberi fino a lunedì pomeriggio, quando Lapadula e compagni si ritroveranno ad Asseminello per iniziare a preparare la sfida di sabato alla Domus col Palermo, penultima di campionato e ultima gara casalinga della stagione regolare.

Chi va e chi viene

La sfida del “Curi” ha lasciato il segno su Nandez. L'uruguaiano è stato costretto a uscire dopo neanche 20 minuti per una contusione al ginocchio destro, lasciando il posto a Kourfalidis. Le condizioni del giocatore verranno valutate nei prossimi giorni. La speranza è che El Leon possa assorbire la botta senza ulteriori problemi, per tornare abile e arruolabile contro il Palermo. E contro i rosanero siciliani non ci sarà sicuramente Altare, che con l'ammonizione rimediata ieri vedrà scattare l'automatico turno di squalifica (era diffidato). Al suo posto è pronto Dossena, che ieri ha scontato il suo turno di squalifica, come Rog, che vuole invece recuperare posizioni per riconquistare una maglia da titolare a centrocampo.

L’infermeria

Sul fronte infortunati, oltre a Nandez, saranno da valutare le condizioni di Falco, assente anche a Perugia per una botta al ginocchio rimediata a Parma. Sempre out Capradossi, che deve recuperare dall'intervento al menisco. ( al.m. )