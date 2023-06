Da Lukaku no a 58 milioni 

Mentre Lukaku dice “no” a 58 milioni di ingaggio dell’Al Hilal, come un anno fa il Napoli perde uno dei pezzi da 90: manca solo l’ufficialità per la cessione del difensore coreano Kim Min-jae al Bayern Monaco, dove farà coppia con l’ex juventino Matthijs de Ligt. I tedeschi pagheranno la clausola da 50 milioni di euro prevista nel contratto (attivabile dal 15 luglio) mentre il giocatore, che firmerà un quinquennale, guadagnerà più del doppio rispetto alla stagione in Serie A.

Le trattative

È l’esito scontato di una trattativa che dimostra ulteriormente lo scarso potere di spesa delle società italiane, che devono muoversi usando fantasia, scambi e intuito. Il Milan ha di fatto chiuso per Tijjani Reijnders, secondo rinforzo dopo Loftus-Cheek. Centrocampista dell’AZ Alkmaar, 25 anni, cresciuto nello Zwolle, nell’ultima stagione ha siglato 4 gol in 18 presenze in Conference League, costerà 16 milioni più 2 di bonus e firmerà un quinquennale da 1,7 milioni a stagione. La Lazio è disponibile a cedere Milinkovic Savic, che non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2024, ma a non meno di 30 milioni senza contropartite tecniche. Il presidente Claudio Lotito è disposto a perdere il giocatore a parametro zero tra un anno. La Juve avrebbe l’accordo col centrocampista (6 milioni a stagione) e provato a inserire Rovella nell’affare: proposta respinta. Intanto in casa bianconera Weah ha fatto le visite mediche e tengono banco Federico Chiesa e Nicolò Zaniolo. Il primo non è sul mercato e non ha chiesto di andare via (il suo agente ha anche smentito la richiesta di 8 milioni di euro a stagione per prolungare il contratto, in scadenza nel 2025), ma ha una lunga fila di pretendenti e la cessione non è da escludere, anche perché sarebbero interessati il Newcastle, qualificatosi per la Champions, il Liverpool, l’Aston Villa, il Bayern Monaco e il Paris Saint Germain. I bianconeri chiedono almeno 60 milioni di euro, ma nessuna offerta è stata ancora presentata. Zaniolo, in forza al Galatasaray, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha detto che «sin da ragazzino tifo per i bianconeri, il mio idolo era Pogba. La Juve è la Juve, un grande club anche senza Champions o coppe internazionali, giocare lì mi farebbe piacere».

Milano e Roma

Lukaku ha rifiutato i 58 milioni di ingaggio all’anno dell’Al Hilal: vuole stare all’Inter e lavora con la dirigenza per vincere la resistenza del Chelsea, proprietaria del cartellino, al quale i nerazzurri offriranno 30 milioni. L’iniziale no di Brozovic a un biennale da 30 milioni all’anno dell’Al-Nassr invece pare venir meno. Il croato, in vendita per questioni di bilancio, vorrebbe giocare in Europa, magari al Barcellona, ma davanti al rilancio degli arabi starebbe per cedere.

L’Inter, che saluta D’Ambrosio (contratto non rinnovato), tratta anche con Davide Frattesi del Sassuolo sul quale è piombata la Roma, che ha il diritto di incassare una percentuale sulla futura rivendita del calciatore (il 30 per cento) da quando lo cedette ai neroverdi nel 2017. Poiché sta per vendere agli emiliani Cristian Volpato (20 anni) e Filippo Missori (19) per 10 milioni, a fronte di una valutazione di Frattesi di 30 milioni non dovrebbe tirarne fuori più di una dozzina.

