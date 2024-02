Da Lukaku a Immobile: Mina scalpita 

Yerry Mina, pensaci tu. Perché dopo aver disinnescato Romelu Lukaku, ora il colombiano dovrà provarci anche con un altro spauracchio storico del Cagliari, il laziale Ciro Immobile. Che si presenta alla Domus a una sola rete dai 200 gol in Serie A, miglior cannoniere in attività del campionato italiano, e con un bottino di ben 12 centri proprio contro i rossoblù.

Buona la prima

Niente proclami, stavolta. Mina, durante la presentazione col Cagliari, aveva subito sfidato Lukaku, per quella che doveva essere una battaglia tra giganti. E all'Olimpico i due se le sono date di santa ragione, senza esclusione di colpi, fin quando il colombiano ha avuto fiato. Il Cagliari è stato travolto, ma l'ex Everton ha costretto il belga a rimanere a secco, senza poter arricchire il suo bottino personale contro i rossoblù (ora 6 reti in sette gare). Questa settimana niente guanti di sfida, ma Mina, sui social, ha provato a caricare compagni e ambiente, in vista di una nuova gara delicata. «Affronteremo ogni partita come fosse una finale. Sono sicuro che questa squadra andrà in alto. Non vedo l'ora di incontrare tutti i tifosi allo stadio». Musica per le orecchie di Ranieri, che nel buio dell'Olimpico ha intravisto proprio la luce di Yerry. Un leader che può dare personalità e centimetri a una squadra troppo buona e spesso spazzata via dagli eventi. «Era il giocatore che volevamo, infatti lo avevamo cercato già in estate», ha sottolineato il ds Bonato, a “Il Cagliari in diretta”.

Provaci ancora, Yerry

Da Lukaku a Immobile, Mina è pronto a una nuova sfida. Ancora una volta inedita, visto che i due non si sono mai incrociati in carriera. Il colombiano, infatti, è rimasto in panchina in Lazio-Fiorentina dello scorso 30 ottobre all'Olimpico, decisa guarda caso proprio da una rete su rigore del bomber biancoceleste. Se con Lukaku è stato uno scontro muscolare, condotto con le buone e soprattutto le cattive, contro Immobile servirà un altro tipo di marcatura. Il laziale, infatti, gioca più sulla rapidità che sulla forza fisica e i 199 gol segnati in Serie A spiegano facilmente le difficoltà che Mina potrà incontrare questo pomeriggio nel suo esordio alla Domus.

Pericolo pubblico

Eppure, questa per Immobile è una stagione complicata. Nata con i dubbi provocati dall'offerta faraonica giunta dai soliti arabi e proseguita con tutta una serie di acciacchi. E i risultati sono i soli 5 gol fin qui messi a referto in campionato, oltre ai 3 realizzati in Champions League. Il peggior bottino da quando il bomber napoletano è sbarcato alla Lazio. Squadra a cui, in otto stagioni, ha regalato la bellezza di 204 reti in 323 partite. E il Cagliari è, in assoluto, uno dei suoi bersagli preferiti. Dodici i gol realizzati ai rossoblù, una storia iniziata nel primo faccia a faccia contro la formazione sarda, con la maglia del Genoa, nella prima giornata della stagione 2012-13. Seconda partita e secondo gol, stavolta con il Torino, nella stagione successiva. Poi il festival con la Lazio: 10 gol in dodici partite, restando a secco nel doppio confronto solo nella stagione 2018-2019. Con la speranza di concedere il bis quest'anno, dopo non aver timbrato il cartellino nella gara dell'andata.

