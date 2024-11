Da Lucariello agli educatori: il disagio giovanile alla Vetreria 

Giornata clou oggi al festival Transistor al Centro d’arte e cultura La Vetreria di Pirri, in via Italia: da Lucariello ai Crc Posse, dal teatro al confronto tra esperti. Il tutto unito dal filo conduttore del disagio giovanile, passando attraverso l’esperienza dei presidi culturali nelle carceri minorili.

Si parte alle 10.30, con “Cronaca di una detenzione scenica” portata sul palco dai Cuori di Panna Smontata. A seguire si terrà un breve incontro con la compagnia teatrale Puntozero, dell’Istituto penitenziario minorile Beccaria di Milano.

Alle 11.30 spazio alla conferenza “Sprigioniamo l’utopia: oltre il castigo”. Proposte educative e di comunità nel sistema penitenziario minorile con Maria Gabriella Serra, funzionaria della professionalità pedagogica del Centro giustizia minorile per la Sardegna, Barbara Cadeddu, esperta di sviluppo urbano e innovazione sociale, Gianni Loy, garante dei diritti dei detenuti della Città Metropolitana di Cagliari, Elena Argiolas, dell’associazione Antigone, Annina Sardara, esperta in programmi di giustizia riparativa e formatore e Ugo Bressanello della Fondazione Domus de Luna, che affronterà il tema “Cosa succede dopo il carcere”.

Terminata la sessione mattutina del festival, si riprenderà alle 18 con “Poratmi là fuori”: laboratorio di teatro e rap negli istituti penali per minorenni. Una prova pratica a cura di Crisi come ppportunità, con i suoi formatori, che lavorano in sette istituti Penali per i minorenni sul territorio nazionale, la compagnia teatrale Puntozero del Beccaria” di Milano e i cantanti e musicisti che saranno protagonisti del concerto successivo che chiuderà la serata.

Alle 20, Incursioni dei clown poliziotti, una «manganellata di risate» con Pasquale Imperiale e Vincenzo De Rosa (Teatro del Sottosuolo), e alle 20.30 gran finale dove a farla da padrona sarà soprattutto la musica rap: nel concerto Castigo showcase sul palco nella corte della Vetreria di Pirri saliranno Verena, Dinastia, Dr. Drer & CRC posse, Zù Luciano, Willy Valanga, 1989, Kento, Lucariello, al secolo Luca Caiazzo, rapper capostipite del rap italiano in lingua napoletana, ai più noto per la sigla finale della serie “Gomorra”.

