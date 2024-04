Da Londra alle sagre di paese 

Ha lasciando Londra per tornare a casa dopo 25 anni. Oggi gira l’Isola con il sua paninoteca mobile e non rimpiange gli anni vissuti in Inghilterra. «Passavo le giornate guardando il mare perché dall’altra parte c'era la Sardegna - racconta Tamara Porceddu, serrentese di 45 anni – non c'è una ragione vera e propria, ma il grigio londinese era diventato insopportabile». Eppure nel 1999 la Sardegna le stava stretta. Dopo la festa di Santa Vitalia con un’amica partì alla volta di Londra. Nel primo periodo ha fatto tantissimi lavori («abbiamo anche pulito gli spinaci destinati a Buckingham Palace»), ha conosciuto Simon Bolivar, l’uomo che poi sarebbe diventato il suo compagno di vita. «Nel 2005 sono riuscita a ottenere un lavoro all'università di Greenwich, mi divertivo tantissimo. Nonostante questo, conciliare lavoro e famiglia era difficile: dopo sette anni ho pensato di tornare nella mia amata Sardegna».

Il primo tantativo

Rientra una prima volta nell’Isola nel 2012, ma ritorna dopo pochi mesi a Londra, dove entra nel mondo della ristorazione. «Nel 2015 è iniziata un’altra esperienza lavorativa. Mi hanno proposto di gestire un piccolo chiosco e ho accettato. L’attività andava molto bene. Ero soddisfatta del lavoro. Dopo qualche tempo sono stata contattata per organizzare il catering per un rinfresco al consolato italiano a Londra. Un’esperienza importante che mi ha consentito di avviare una collaborazione che è durata tre anni».

La famiglia

Nel frattempo la famiglia si allarga. I figli diventano tre e le giornate sono sempre più faticose: «Non riuscivo a godermi né il lavoro né la famiglia. Dopo qualche tempo la Sardegna è tornata nei miei pensieri, ma mio marito era molto scettico sull’eventuale ritorno nell’Isola. Sentivamo comunque il bisogno di cambiare e provare nuove esperienze».

La Spagna

Tamara Porceddu e famiglia lasciano Londra e si trasferiscono in Spagna, dove ad aspettarli ci sono cognati e nipoti. Nel 2020 decide di aprire un bar. Il 5 marzo firma il contratto, ma dopo qualche giorno arriva la pandemia. «Abbiamo investito i nostri risparmi, ma il locale è stato chiuso quasi subito – racconta la 45enne – in seguito con il ritorno alla normalità ho iniziato al lavorare in un’agenzia immobiliare, ma avevo nostalgia della cucina e del mondo della ristorazione. I miei figli non riuscivano ad ambientarsi e siamo tornati a Londra, ma proprio in quel momento ho capito che il mio futuro era in Sardegna. Mi hanno detto che nel mio paese stavano vendendo una paninoteca mobile, ho colto al volo l’occasione di unire le mie passioni: viaggiare, cucinare e vivere in Sardegna».

Tamara Porceddu non si mai pentita della scelta di tornare a casa. «Adoro la libertà che mi dà questo lavoro. Giro per l’Isola durante le feste e le sagre. Conosco tanta gente». Londra ormai è un lontano ricordo.

