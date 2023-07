«Da Londra a Siliqua in sella alla bici» 

Da Londra a Siliqua in bicicletta: Carlo Pisanu pedala per 1650 chilometri per tornare nel suo paese. Sei anni fa, appena trentunenne, si è trasferito nel quartiere di Forest Hill, dove vive e svolge l’attività di parrucchiere. «Da qualche tempo riesco a gestire il lavoro e organizzarmi le ferie – spiega – stavolta ho deciso di viaggiare con la bici, che uso quotidianamente anche a Londra. Percorro una media di 15 chilometri al giorno, è il modo più rapido ed ecologico per muoversi in città».

L’avventura

Quella di Lallo, nome affettuoso attribuitogli dagli amici, inizia tra un taglio e l’altro, circa un anno fa: «Ho pianificato il viaggio con largo anticipo – racconta – Poco prima della partenza ho inviato un messaggio ironico agli amici, spiegando che sarei rientrato in bici perché il prezzo dell’aereo è troppo caro – ironico, ma non troppo – in realtà, con gli ultimi aumenti, sta diventando quasi impossibile viaggiare, per non parlare delle difficoltà per raggiungere la Penisola». Il 9 giugno, Lallo salta in sella della sua fidata mountain bike Orbea, e inizia a pedalare. Con sé pochi e leggeri bagagli: una tenda monoposto, sacco a pelo, materassini e l’immancabile bandiera dei quattro mori. Tutto per un peso inferiore ai trenta chili, bici compresa. La prima tappa, dopo 90 chilometri, è il porto di Newhaven, dove passa la notte per imbarcarsi poi il mattino successivo. Dopo quattro ore di navigazione, lo sbarco a Dieppe, in terra francese. «Qui ho trovato un sistema di piste ciclabili eccezionale, e tanto rispetto da parte degli automobilisti che ancora manca in Sardegna». L’indomani prosegue verso sud, a Forges les Eaux, e poi Parigi, una notte in b&b: «Mi sono concesso una stanza ogni tre o quattro notti passate in campeggio. Il pranzo è sempre stato a base di snack e panini acquistati nei supermercati, la cena, invece, sempre in ristorante».

Il percorso

A Parigi, sempre in bici, visita i monumenti più famosi. Prosegue tra il Rodano e le meraviglie della Loira, attraverso castelli, fiumi e canali, poi ancora a sud, a Saint Etienne, ultima fermata pianeggiante prima di affrontare il tratto montuoso di Valenza e Mont Ventoux. Attraversate le montagne, Carlo inizia a respirare aria di casa: «Ho notato il cambiamento tra il paesaggio precedente e il Mediterraneo. Inoltre ho incontrato degli amici conosciuti a Londra, che mi hanno ospitato per la notte». Carlo s’imbarca per Tolone, e arriva a Porto Torres il giorno dopo: «Mi sono diretto verso Alghero, poi ho attraversato la Sardegna lungo la costa ovest, fino a Fluminimaggiore. Qui ho trovato ad attendermi tanti amici che non vedevo da tempo, ma seguivano il mio viaggio attraverso i social». L’ultimo tratto è quello di casa, dopo venti giorni di viaggio: «Giusto il tempo di un riposino, una rinfrescata e poi di nuovo in sella, per raggiungere un locale del paese dove mi attendevano amici e parenti per festeggiare». Ancora una settimana di vacanza e poi la partenza per Londra, in aereo stavolta: «Di questi venti giorni di viaggio mi è rimasto un grande senso di libertà. A breve partirò per un giro di alcuni giorni nel Galles, più avanti il matrimonio con la mia fidanzata Angela e nel 2025 il giro della Sardegna».

