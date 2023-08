Da Lombardia e Friuli per spegnere i roghi  

Il battesimo del fuoco per Annarosa Bianchini è stato in Sardegna. «Le fiamme erano arrivate vicino a una casa, dentro c’era una donna con i suoi tre figli piccoli, urlava, sentivo il pianto disperato dei bambini. A vrei voluto correre, precipitarmi in loro soccorso, ma un incendio si spegne mantenendo il controllo e seguendo con precisione gli ordini del capo squadra . Le esercitazioni sono necessarie ma è sul campo che capisci davvero cosa è il fuoco».

Questa bella signora con i capelli rosa, volontaria della Protezione civile di Mazzano, è arrivata dalla Lombardia in compagnia dei colleghi Pasquale Condò, Riccardo Vabai e del capo squadra Giambattista Tononi. Condividono l’esperienza i ragazzi dell’Associazione Nazionale Alpini di Lecco guidati dal caposquadra Cristian Mornico.

«Il fuoco dalle nostre parti è diverso e di conseguenza anche le pratiche di spegnimento. Da noi il fuoco è carsico, il suo percorso non lo vedi. Lo spegni da una parte e poi giorni dopo lo scopri si è sviluppato anche molto lontano perché nel frattempo ha proceduto attraverso le radici . Per spegnerlo dobbiamo soffiarlo, c’è bisogno di attenzione, percorrere a piedi il monte», spiega Giambattista Tononi. «Qui in Sardegna, invece» conferma Cristian Mornico, «è necessaria la velocità. Qui il fuoco brucia veloce aiutato dal vento e dalla vegetazione secca».

Assieme ad altri 230 volontari, specializzati in antincendio boschivo, i lombardi e friulani s ino al a l 20 agosto coadiuveranno i nostri volontari nello spegnimento degli incendi grazie ad un progetto di gemellaggio della Protezione Civile Nazionale e alla collaborazione con le quattro organizzazioni di Assemini, Prociv Arci, L’Aquila Sardegna, Assemini Soccorso e Orsa. (a. cad.)

