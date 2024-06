Dà l’esame di terza media a 80 anni 

Felice e piena di vita, Giuseppina Lecis, classe 1944, di Serrenti ha sostenuto brillantemente il suo esame orale di terza media. Dopo una vita dedicata alla famiglia, la quasi-ottantenne ha dimostrato che i sogni non hanno scadenza: «Dico sempre ai miei nipoti di non arrendersi, volere è potere e le cose esteriori non servono a nulla», sorride. Ora attenderà serena di conoscere l’esito.

Sua madre Angelina Argiolas e suo padre Salvatore erano due umili contadini. A scuola Giuseppina andava bene, aveva seguito sino alla terza elementare con ottimi voti, poi però si doveva dare priorità al lavoro. L’amore per la conoscenza e per la cultura non le è mai mancato: «Nel ‘71 – ricorda – aiutavo mio marito, che non c’è più da alcuni anni, a prendersi la terza media. Lui studiava e io lo interrogavo». In lei trovava spazio un grande desiderio: «Nell’81 avevano aperto un corso serale per la terza media. Volevo farlo ma mio marito disse che ero intelligente e non ne avevo bisogno: gli tirai un piatto. Non ho avuto la forza di dire “io vado”, per non discutere. Avrei dovuto farlo».

Da allora per molti anni il sogno è rimasto nel cassetto, ma Giuseppina ha mantenuto viva la passione, leggendo tanti libri e informandosi sui giornali: «I miei figli hanno iniziato la scuola che già sapevano leggere e scrivere. Li ho sempre aiutati anche se non avevo titoli di studio».

La sfida

A 72 anni aveva fatto un primo tentativo di tornare a scuola ma per via di alcuni problemi di salute, non era riuscita a continuare. Quest’anno, però, le cose sono andate per il verso giusto: «Mi sono iscritta a Sanluri da privatista. Mi sono detta: quel che viene, viene. Ci provo». Quando ha visto il programma cosa ha pensato? «Ho sentito di essere stata sempre pronta: ho sempre letto e continuo a leggere, ho studiato da sola». Dai componenti più giovani della famiglia ha ricevuto qualche piccolo aiuto: «Mia nipotina è in quarta liceo: mi ha spiegato le espressioni e mi ha insegnato a fare i temi».

La prova di italiano? «Il tema era su un ricordo che mi è rimasto impresso. Ho parlato di quando avevo sei anni e per la prima volta andai a Cagliari. Vidi la statua di Carlo Felice, la gente triste (la guerra era finita da poco) e, per la prima volta, le paste».

«Ci sono riuscita»

Giuseppina non è ancora soddisfatta: «Oggi a quasi 80 anni avrei voglia di imparare cose nuove. Mi piace la curiosità. E mi piacerebbe fare qualcosa per dare lavoro ai giovani», dice con voce ferma «Non farò il liceo ma sicuramente farò l’università della terza età. Continuerò a leggere e a curare i miei fiori che mi danno tanta gioia. Sono felice, dovrò ringraziare mia nipotina e un professore. Se fossi stata più dura quando ero più giovane oggi sarei forse anche diplomata però sono felicissima di quello che ho fatto. Certo, il desiderio mio sarebbe che ci fosse mio marito: sarebbe orgoglioso di me come io lo ero di lui. Gli direi: “Hai visto Davide? Ci sono riuscita”».

RIPRODUZIONE RISERVATA