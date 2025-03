Da Leonardo a Rheinmetall,  volano i titoli della difesa

Milano. Lance in resta per i titoli della difesa in Europa all’indomani del vertice Euroatlantico di Londra, in cui l’aumento delle spese militari europee è stato al centro del dibattito. In Piazza Affari gli acquisti hanno interessato in particolare Leonardo (+16,13% a 44,78 euro), su nuovi massimi storici già prima del rally odierno. Premiate anche Iveco (+6,15% a 16,04 euro), anch’essa mai così in alto, e Fincantieri (+4,38% a 9,86 euro). Un balzo che ha contribuito a mantenere positivo l’indice Ftse Mib, con rialzo dell’1,07%. Altrettanto bene hanno fatto i rivali nel resto d’Europa. Thales (+16,04% a 222,4 euro) e Dassault (+14,77% a 282,8 euro) hanno spinto il listino di Parigi, che ha guadagnato l'1,09%, Kongsberg (+15,9% a 1.582 corone, pari a 135,05 euro) quello di Oslo (+1,19%), Bae Systems (+14,58% a 16,11 sterline, pari a 19,53 euro) quello di Londra (+0,7%) e Rheinmetall (+13,71% a 1.144,5 euro) quello di Francoforte (+2,64%). «Si percepisce un ampio consenso - commenta un analista di JpMorgan - sul fatto che l’Europa prenda il suo futuro nelle proprie mani e che la spesa militare aumenterà». La banca d’affari ha prontamente aumentato i prezzi obiettivo del settore in media del 25 per cento.

