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13 ottobre 2026 alle 00:09

Da “Lazzaro” Deiola a “Sant’Elia” Caprile 

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Il sacro e il profano.Le celebrazioni per Cagliari-Juventus iniziano da presto, da giorni prima della gara, dove si chiedono grazie e miracoli, oltre a biglietti omaggio e cimeli vari. Il calcio e il tifo sono cosa seria, addirittura da far scomodare un adorabile prelato, che in sua coscienza ha commesso un solo peccato da farsi perdonare: tifare la squadra sbagliata!

E poi ci sono i riti dei fedeli: dal pellegrinaggio all’hotel che ospita la squadra ospite, alla preghiera ai giocatori di immortalare il momento con un selfie.Lo stadio, la Domus, è la cattedrale dove si solennizza la messa domenicale. I giocatori sono i celebratori, Maldini su tutti: nel giorno del suo Natale, si consacra davanti ai fedeli rossoblù con la quarta rete. Ormai non è più un miracolo!

A fine intervallo Pisacane guarda verso la panchina e rivolgendosi al suo capitano gli dice: «Alzati e corri in campo». “Lazzaro” Deiola non ci pensa due volte e dopo 13 giorni dall’intervento di pulizia al ginocchio sveste i panni del miracolato per indossare quelli del profeta. A proposito, più che l’intervento divino, bisogna glorificare le mani di “Sant’Elia Caprile”. La porta e l’area di rigore sono i suoi altari da difendere, i prodigi sono sotto gli occhi di tutti. Ma non quelli di Mancini.

L’omelia di Spalletti nel post partita è più lunga e meno divertente di una via crucis in latino. A fine partita, tra i due allenatori, invece della canonica stretta di mano come segno di pace, una energica stretta di braccia. Ma il tempo ora è finito. Andate in pace!

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