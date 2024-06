«Da lassù ha perdonato il figlio» 

Un pomeriggio di dolore nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara a Sinnai, gremita di parenti e amici della famiglia Tidu-Cannas. Dopo la fiaccolata di martedì notte fra le vie del paese, sono stati davvero in tanti a dare ieri l’ultimo saluto a Maria Dolores Cannas, la donna di 57 anni uccisa domenica pomeriggio dal figlio di 27 anni, Andrea Tidu, ora in carcere di Uta a disposizione della Procura di Cagliari e del perito incaricato dal magistrato di capire se il ragazzo sia in grado di intendere e di volere.

In chiesa

Un dolore davvero profondo quello che si avvertiva ieri nella chiesa di Santa Barbara. Il marito Lello, la figlia Francesca, gli altri familiari stretti, tutti assieme durante la messa concelebrata da un sacerdote loro parente, don Carlo Frau, e dal parroco padre Gabriele Biccai che ha fatto arrivare a Sinnai il coro della chiesa di Sant’Isidoro di Quartucciu per il rito funebre.

Don Frau ha parlato rifacendosi alle parole dell’apostolo San Marco, ha detto che «mamma Dolores è già in cielo e che ha già perdonato il figlio che l’ha uccisa senza alcun perché. Mamma Dolores era una mamma buona, ora spetta anche ad Andrea chiedere perdono al Signore per quello che ha fatto. Io non posso giudicare: di certo anche la società in cui oggi tutti viviamo, ha la sua responsabilità in questa spaventosa tragedia».

Il paese

In chiesa è arrivata anche la sindaca Barbara Pusceddu, accompagnata dal capitano Giuseppe Fiori, comandante della Polizia locale: ma c’era davvero moltissima gente, tanti anche i giovani. Lello Tidu, giardiniere infaticabile di professione, rimasto in un attimo senza moglie e senza un figlio, era sorretto dagli altri familiari. Un pianto, una disperazione la sua, rimasta imprigionata in gola, il volto devastato che da domenica non conosce pace.

Una famiglia per bene. tutti i giorni Andrea si svegliava presto e accompagnava il padre a guadagnarsi da vivere realizzando giardini da sogno. I suoi compaesani si sono stretti a lui ancora una volta, prima alla messa funebre, poi in cimitero. Tutti col pensiero rivolto a Dolores, questa “mamma-martire” che ha detto don Carlo Frau, «ora guarda tutti dal cielo. Lei è lì, per dare conforto ai suoi familiari lasciati nella disperazione. Una mamma che sicuramente dal cielo proteggerà anche quel figlio che le ha tolto la vita».

RIPRODUZIONE RISERVATA