Da Kiev alla manovra, un anno in salita 

La guerra in Ucraina, i migranti e ora il conflitto in Medio Oriente. Il primo anno di legislatura del Governo Meloni è ricco di insidie, soprattutto sul fronte internazionale. Ed è infatti in politica estera che la presidente del Consiglio si mostra più attiva, sia per riaffermare con forza l’alleanza atlantica, sia per ribadire la linea europeista dell'Italia, puntando ad una soluzione corale della questione migranti.

Il Piano Mattei

Ed è forse proprio questo capitolo quello che più impegna il governo di Meloni, la “underdog” diventata premier. In questi primi 12 mesi, la sfida è soprattutto una: da prima donna alla guida di Palazzo Chigi deve entrare nel Club dei Grandi acquisendo autorevolezza e incisività. Tentando di far dimenticare le polemiche, non solo casalinghe, su fascismo e antifascismo. Perché, come ripete, l’obiettivo è «far contare di più l’Italia» e rilanciare la crescita. Così vola spesso a Bruxelles e in molte capitali africane per coltivare “il piano Mattei”, che consiste nel coinvolgere i Paesi di provenienza bloccando le partenze. A Tunisi riesce a portare anche Ursula von der Leyen e ad assicurare aiuti al premier Saïed per fermare gli sbarchi, che a Lampedusa in un anno si sono più che raddoppiati.

Dispiaceri da destra

Le frizioni con la Francia non mancano, ma poi rientrano. Meloni mantiene vivo il suo rapporto con Vox e la destra europea, ma il no di Orban alla soluzione sui migranti invocata dall’Italia pesa. Nessun tentennamento sulle guerre in corso: l’Italia sostiene «senza se e senza ma» l’Ucraina (si pensa all’invio di un ottavo pacchetto di armi) e Israele. Anche se al summit del Cairo, Meloni difende la soluzione Due popoli due Stati e critica la «vendetta di Stato».

La trincea

Le opposizioni la criticano per i tagli alla sanità e alla scuola e il no a salario minimo, ma anche dagli alleati le arrivano dispiaceri. Continuo il braccio di ferro con le rivendicazioni identitarie dalle Lega, dalla riforma sull’autonomia differenziata ai temi della sicurezza. E ora, dopo la prima del 2022 decisamente austera, c’è la Manovra da far arrivare in porto, con la crisi che impedisce la cancellazione della Legge Fornero. Il suo appello a non presentare emendamenti indigna l’opposizione, ma si considera un successo la conferma di S&P del rating BBB con outlook stabile. Infine il caso Giambruno, risolto con un taglio netto e un avvertimento: «Chi ha sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappia che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua».

