Da Kamala Harris ai governatori Whitmer e Newsom 

New York. Kamala Harris è, almeno sulla carta, la predestinata a raccogliere il testimone di Joe Biden nel caso in cui il presidente cedesse alle pressioni e decidesse di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. Ma la panchina dei democratici è molto più lunga e include i popolari governatori della California e del Michigan, Gavin Newsom e Gretchen Whitmer, che guardano però al 2028 e difficilmente potrebbero decidere di bruciare le loro chance in un’eventuale mini-primaria accelerata. Nella rosa dei possibili sostituiti figurano anche il ministro dei Trasporti Pete Buttigieg e i governatori della Pennsylvania e dell’Illinois, Josh Shapiro e JB Prtizker.

Kamala Harris

Si sta affermando come la scelta più popolare all’interno del Partito democratico per prendere il posto di Biden. Fra gli elettori tuttavia le cose non stanno così e la vicepresidente gode di consensi ancora più bassi del suo attuale capo. Puntare su di lei è considerata ad ogni modo la scelta più facile. Paladina dei diritti delle donne.

Gretchen Withmer

Al suo secondo mandato da governatrice del Michigan, Whitmer è molto popolare nel Midwest e non ha mai nascosto le sue ambizioni politiche. Al New York Times ha confessato che nel 2028 le piacerebbe vedere alla Casa Bianca un presidente della generazione X. Durante la pandemia è salita alle cronache come una delle nemiche di Donald Trump per le sue rigide misure anti Covid, che l’hanno resa oggetto di un tentato rapimento da parte gruppo armato di estrema destra.

Gavin Newsom

Il governatore della California sta difendendo a spada tratta Biden dopo la disastrosa performance al dibattito. Molti da tempo lo indicano come possibile candidato al 2028, ma nelle ultime due settimane le sue quotazioni per sostituire Biden subito sono aumentate.

