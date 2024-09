Da Jeanne Michard a Glenda del E Jazz Club Network per 24 concerti 

Nuovi spazi d’incontro per il mondo dei jazz club isolano. Dopo le anticipazioni primaverili andate in scena nella sala M2 del Teatro Massimo di Cagliari e al Vecchio Mulino di Sassari, il cartellone firmato CeDAC in collaborazione con l’associazione culturale Il Jazzino, riaccende le luci e apre le porte di tre palcoscenici, compresa la new entry dell’InOut Music Club di Cagliari, in viale Marconi. Al suo debutto nel circuito, è un ampio locale con terrazza affacciato sulla spettacolare laguna del Parco di Molentargius.

Che ritmo!

Fino al 7 dicembre 2024, la settima edizione del Jazz Club Network ospiterà su tre diversi palcoscenici sparsi per l’Isola, una carrellata di band e di artisti in arrivo da tutto il mondo, complice un ventaglio di proposte studiate per accontentare i tanti gusti musicali degli spettatori: dalla musica black alla fusion, dal meglio del vocalism internazionale ai ritmi afro, latin e flamenco. Un’attività che nel corso di questi 7 anni continua a crescere: sono 24 i concerti di questa edizione.

Il cartellone

Dopo una prima anticipazione che ha visto protagonisti il pianista sudafricano Nduduzo Makhathini e la poliedrica sassofonista e vocalist Camille Thurman, a inaugurare il 27 settembre il cuore pulsante di questa settima edizione del network tocca a Domenico Sanna, uno dei più raffinati ed eleganti pianisti jazz italiani. Per l’occasione, Sanna presenta il suo nuovo progetto, intitolato “Music is the answer” all’InOut di Cagliari (27 settembre, ore 21.30) e il giorno dopo al Vecchio Mulino di Sassari (28 settembre, ore 20.30). Assieme a lui, il contrabbassista Ameen Saleem e il batterista Greg Hutchinson.

L’11 ottobre, al Vecchio Mulino (ore 20.30) e il 12 ottobre all’InOut di Cagliari (ore 21.30), Roberto Tarenzi al piano con Dario Deidda al basso e Roberto Pistolesi alla batteria rileggono alcune pagine del Great American Songbook esplorando anche composizioni originali in omaggio al leggendario pianista e compositore Ahmad Jamal.

La sassofonista tenore francese Jeanne Michard, rivelazione francese 2022 secondo la redazione Jazz Magazine e Jazz News, continua la brillante avventura del suo quintetto latino e approda con grande energia il 18 ottobre al Vecchio Mulino (ore 20.30) e il 19 ottobre nella sala M2 del Teatro Massimo (ore 20.30). Assieme a lei anche Clément Simon al piano, Maurizio Congiu al contrabbasso, Pedro Barrios alle percussioni e Lucas Dauchez alla batteria. Non hanno certo bisogno di presentazione il pianista livornese Stefano Onorati e il trombettista bresciano Fulvio Sigurtà, esponenti di primo piano del jazz italiano. Il 25 ottobre al Vecchio Mulino e il 26 ottobre all’InOut di Cagliari, partendo dalle riletture del repertorio jazzistico meno gettonato di musicisti come Kenny Wheeler o John Taylor, approdano all’improvvisazione elettronica totale con una performance dal titolo “Extended Singularity”. Sul palco un grande Gabriele Evangelista al contrabbasso e Alessandro Paternesi alla batteria.

Novembre si apre col vibrante viaggio musicale firmato dalla tromba del cubano Carlos Sarduy, sullo stage dell’InOut di Cagliari il 1 novembre (M2, ore 21.30) e il 2 novembre al Vecchio Mulino (ore 20.30)­­­­. Ad accompagnarlo Tony Cruz al basso e Lukmil Perez alla batteria. Il trio per eccellenza, ovvero quello che vede Kevin Hays al piano, Ben Street al contrabbasso e Billy Hart alla batteria accende i riflettori del Vecchio Mulino il 9 novembre (ore 20.30) e quelli del Teatro Massimo il 10 novembre (sala M2, ore 20.30). Il trio si completa con una ritmica di due fuoriclasse del jazz mondiale: il contrabbassista Ben Street e il leggendario batterista Billy Hart. Prodigio universalmente riconosciuto, il pianista Alex Conde è uno degli interpreti contemporanei più versatili della fusion jazz-flamenco. Artista cardine del pianoforte spagnolo, illuminerà con il suo brio i palcoscenici dell’InOut il 15 novembre (ore 21.30) e del Vecchio Mulino di Sassari il 16 novembre (ore 20.30). Nuova produzione artistica per Dado Moroni e Francesca Corrias: insieme presentano “Oscar & Ella” originale viaggio lungo ben nov e decadi jazzistiche in scena il 22 novembre al Vecchio Mulino (ore 20.30) e il 23 novembre al Massimo (sala M2, ore 20.30). Nicola Angelucci, senza dubbio uno dei batteristi più affermati sulla scena jazzistica, arriva sul palco del Massimo il 29 novembre (sala M2, ore 20.30) con replica il 30 novembre (ore 20.30) al Vecchio Mulino. La sua è una nuova formazione che vede Greg Burk al piano, Luca Bulgarelli al contrabbasso, Francesco Fratini alla tromba e Giovanni Cutello al sax alto. Ultimo appuntamento del circuito dedicato a una rising star della scena afro-latina e soul di Cuba: Glenda del E Quartet. Pianista, cantante, compositrice, candidata ai Latin Grammy, è un’artista aperta a una varietà di influenze musicali multiple, dal repertorio pianistico classico e folklore cubano, fino all'hip-hop e al R&B. La si potrà gustare con tutta la sua energia carioca il 6 dicembre al Vecchio Mulino (ore 20.30) e il 7 dicembre al Teatro Massimo (sala M2, ore 20.30), assieme a una line up capace di grandi emozioni: Carlos Martin alle percussioni/ flicorno, Abel Sanabria al basso e Mario Del Monte alla batteria. Da non perdere.

RIPRODUZIONE RISERVATA