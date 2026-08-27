Da Ivanka Trump a Paris Hilton Chi parteciperà alle nozze? Blindatissima la lista degli ospiti  

Al matrimonio dell’anno parteciperà anche Sam Altman (nella foto al centro), informatico, imprenditore e dirigente d'azienda statunitense, tra i co-fondatori e primo ad di OpenAI: 44 anni, ha un patrimonio da 3,4 miliardi di dollari. Non mancheranno l’ereditiera Paris Hilton (in alto) e la figlia prediletta del presidente degli Stati Uniti Ivanka Trump con il marito Jared Kushner.