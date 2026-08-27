SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Sotto i riflettori
28 agosto 2026 alle 00:31

Da Ivanka Trump a Paris Hilton Chi parteciperà alle nozze? Blindatissima la lista degli ospiti  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al matrimonio dell’anno parteciperà anche Sam Altman (nella foto al centro), informatico, imprenditore e dirigente d'azienda statunitense, tra i co-fondatori e primo ad di OpenAI: 44 anni, ha un patrimonio da 3,4 miliardi di dollari. Non mancheranno l’ereditiera Paris Hilton (in alto) e la figlia prediletta del presidente degli Stati Uniti Ivanka Trump con il marito Jared Kushner.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Clima rovente.

Ad Alghero chiudono le grotte

Caterina Fiori
L’indagine

Rottami di un caccia caduto 50 anni fa

Il pilota planò a motori spenti sino al mare evitando di schiantarsi su Sarroch 
Francesco Pinna
Il dolore

«È un guerriero» Domenico vive nel cuore di mamma

A La Caletta la madre del piccolo morto per un trapianto sbagliato 
Gianfranco Locci
Il caso

Ranucci in bilico, redazione divisa

La Rai lima la proposta di ricollocamento. Un interno alla guida di Report 
L’inchiesta

Morta impiccata, un amico indagato per omicidio

«La notte prima di uccidersi Noemi mi mostrò una corda ma non le credetti» 