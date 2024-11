Da ieri Zé Maria è a Olbia Sabato la presentazione 

Olbia. Zé Maria, il turco e i segnali di ripresa dopo la prima vittoria della stagione sul campo del Savoia col dimissionario Lucas Gatti in panchina. Poi il derby col fanalino di coda Cos che incombe come prova da superare per dimostrare che il 3-1 ai campani di domenica scorsa non è stato un caso.

Questa settimana l’Olbia non si è fatta mancare nulla. Non che l’ultimo anno sia stato avaro di colpi di scena, ma tante sorprese, tutte insieme, era da un po’ che non si vedevano. Intanto, a 24 ore dall’addio di Gatti il club gallurese ha annunciato José Marcelo Ferreira, più noto come Zé Maria: l’ex difensore di Parma e Inter era già stato accostato ai bianchi a maggio, come potenziale allenatore in caso di ripescaggio in Serie C. Poi al club è toccata la D e si è virato su Marco Amelia ma evidentemente l’idea non era stata accantonata del tutto, tant’è vero che martedì Zé Maria è stato ufficializzato per il post Gatti col compito di risollevare le sorti di La Rosa e compagni, penultimi con 6 punti.

Il 51enne brasiliano è il terzo allenatore dall’inizio del campionato e il sesto negli ultimi 12 mesi, cioè da quando SwissPro è entrata nell’Olbia, ed esordirà domenica al “Nespoli” con la Cos. Davanti al principale finanziatore di SwissPro, individuato nell’imprenditore Murat Yilmaz. Dopo aver assistito alle ultime due partite dei bianchi in trasferta, quello che il presidente Guido Surace ha presentato alla squadra come «socio di maggioranza» ha messo piede in Gallura e martedì ha seguito la seduta d’allenamento a Loiri, a 20’ da Olbia, diretta dal tecnico dell’U19 Mario Isoni: Zé Maria infatti è giunto in città solo ieri e sarà presentato sabato in vista della 12ª giornata. Quanto al turco, ancora non si sarebbe presentato neppure all’amministrazione comunale.

Nel frattempo ieri le giovanili dell’Olbia non hanno potuto allenarsi: pare che il gestore, per presunti problemi non chiari riguardanti le forniture, abbia interrotto l’erogazione di luce e acqua al Geovillage

