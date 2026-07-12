Da ieri sera tutti in ritiro  Inizia oggi la preparazione 

L’appuntamento era per l’ora di cena, poi tutti in ritiro. Inizia oggi, dunque, il percorso che porta alla nuova stagione per il Cagliari che, dopo aver dedicato i primi due giorni alle visite mediche e ai test vari e staccato la spina nei due successivi, si rimette in moto sul campo dopo un mese e mezzo di vacanza nella speranza di arrivare al top già per l’esordio in Coppa Italia, il 14 agosto contro la vincente tra l’Arezzo e l’Union Brescia.

Sotto esame

Sarà un percorso in divenire, inevitabilmente condizionato dal mercato, sia in entrata che in uscita. La prima settimana ad Asseminello poi i dieci giorni a Ponte di Legno serviranno intanto per mettere benzina nelle gambe in vista di una stagione che si preannuncia ancora più intensa rispetto a quella appena conclusa. E per molti dei trentuno giocatori presenti in ritiro (destinati ad aumentare già stasera o domani se dovessero arrivare Winks e Fazzini, poi ancora più avanti quando torneranno Mina e Idrissi) sarà una sorta di esame di maturità. Da Albarracín a Raterink passando per Gallea, Di Paolo, Veroli, Pintus, Kingstone, lo stesso Liteta: le risposte nel corso della preparazione (sia atletica che tattica) e quelle nelle amichevoli che si succederanno serviranno a Pisacane e al suo staff per capire chi è già da Cagliari e chi, invece, magari, ha bisogno di farsi le ossa altrove per poi diventarlo in futuro. Sotto osservazione anche Akarakiri, classe 2006, che potrebbe affacciarsi spesso nella Primavera di Gallego nella parte iniziale della stagione, per poi entrare a far parte in pianta stabile nella prima squadra. Dentro o fuori anche per Wieteska, rientrato dal prestito al Kocaelispor in Turchia e reduce dalla rottura del crociato. Così come per gli altri, anche sul difensore polacco, Pisacane vuole dare una valutazione definitiva solo dopo averlo tastato sul campo.

Il sistema di gioco

Anche dalle scelte tecnico-strategiche in ritiro, oltre alle prossime sul mercato, dipenderà il modulo di partenza sul quale intende puntare Pisacane. Difesa a quattro o a tre il primo nodo da sciogliere, uno o due attaccanti il secondo. L’idea è quella di partire col 4-3-3, che diventerebbe poi 4-5-1 in fase di non possesso. Tempo al tempo. Una cosa è certa, sarà un Cagliari camaleontico, come l’anno scorso. Pronto, dunque, a cambiare sistema di gioco e pelle in qualsiasi momento in base alle esigenze della partita o alle caratteristiche dell’avversario. Sarà a prescindere una questione di testa. E di mentalità.

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