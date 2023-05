Da ieri il Cagliari è in modalità playoff Mancosu superstar, Ranieri non sbaglia mai 

Tutto ha un senso ora, compresi l’ultimo passo falso a Parma e tutti quei pareggi sporchi, cattivi e anonimi. L’unico rimpianto è semmai la tempistica sull’esonero di Liverani: se Ranieri fosse arrivato tre-quattro giornate prima (la situazione aveva preso una brutta piega già a ottobre), oggi il Cagliari magari non starebbe puntando solo al quarto posto (distante di nuovo 3 lunghezze dopo il successo del Südtirol ieri a Terni) ma anche al terzo (il più vantaggioso nei playoff).

Il ruolo dell’allenatore romano è stato fondamentale in questi cinque mesi. Rispetto al tecnico che lo ha preceduto, ha messo sul tavolo pregi e difetti del suo organico prima di dagli un’impronta tattica, tirando fuori così il massimo da ogni suo componente e giocando molto anche sull’aspetto psicologico. Senza fretta, senza manie di protagonismo. E con un’umiltà disarmante, considerato anche quel che ha fatto e vinto in carriera. Ranieri ha sempre messo davanti la squadra e l’obiettivo. Impeccabile poi nella gestione del gruppo e delle partite più rognose (l’arte del sapersi accontentare non è da tutti e quei punticini tanto bistrattati alla lunga pesano come macigni). Quando ha potuto, in compenso, non ha esitato a premere sull’acceleratore. Come l’altro ieri a Perugia. La sua partita, la sua vittoria.

Il capolavoro del Curi

La scelta di confermare Deiola al centro della difesa a tre (e nuova di zecca) poteva rivelarsi un boomerang. E ha ridato, invece, ordine e certezze al reparto, e alla squadra di conseguenza. Ma la mossa che ha spaccato il match è stata - indubbiamente - quella di rischiare dal primo minuto Mancosu affiancandogli sulla trequarti uno tosto come Prelec. Troppo importante la posta in palio per rinunciare al fantasista di riferimento, per quanto reduce da un infortunio e con un’autonomia inevitabilmente ridotta. E con l’ex capitano del Lecce al timone è proprio un altro Cagliari, a prescindere dal gol da cineteca (già candidato come il più bello della Serie B stagione 2022-2023) e gli assist per Lapadula e Azzi. È l’anima e il cervello allo stesso tempo della squadra. Trasforma anche le palle più inutili in situazioni da rete, raramente ne spreca una ed è il primo a difendere nelle ripartenze dell’avversario ridando un equilibrio in tempo reale in mezzo al campo.

Indubbiamente un lusso per la categoria e un valore aggiunto nei playoff insieme a Lapadula, cecchino implacabile (e grande lottatore), un pericolo costante per la difesa avversaria.