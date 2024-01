Da ieri al lavoro un medico di base 

In arrivo un nuovo medico di famiglia ad Assemini. Ne dà comunicazione l’Agenzia regionale salute Sardegna (Ares), con una nota dirigenziale di qualche giorno fa. Da ieri Milena Cireddu ha preso servizio in via Sicilia 1. L’apertura del suo ambulatorio, in qualità di medico titolare di assistenza primaria, vedrà confluire come assistiti i pazienti sprovvisti del medico di famiglia o assegnatari di medici con incarico provvisorio.

La scelta del medico potrà essere effettuata personalmente nelle farmacie abilitate o a Decimomannu presso il poliambulatorio di via Giardini. In alternativa la procedura può essere fatta comodamente da casa accedendo online al sito Sardegna Salute con le credenziali Spid, con la Cie (Cartà d’identità elettronica) o con la tessera sanitaria con funzione di carta nazionale dei servizi.

RIPRODUZIONE RISERVATA