Da Hummels a Lukaku, adesso le rose di A sono al completo 

Roma. Koopmeiners, Lukaku e Nico Gonzalez hanno disputato una manciata di minuti; Gudmundsson, De Gea e Zielinski ancora non sono scesi in campo. Nel prossimo weekend, dopo la pausa per le nazionali, il quarto turno darà il via a una serie A a ranghi completi dopo due mesi di mercato, l’appendice turca e araba e la coda degli svincolati. Sarà anche la verifica per capire se l’avvio col freno a mano tirato di tante big ha scusanti plausibili e l’exploit di alcune squadre meno blasonate è uno scenario destinato a consolidarsi.

Dati alla mano, però, il malumore di tanti tecnici per il mercato lungo, col campionato già cominciato, sembra giustificato: una grossa fetta dei nuovi innesti deve ancora lasciare il segno. La stessa Inter capolista, che si è mossa con moderazione, deve ancora testare l’inserimento di Zielinski e le qualità di Martinez come vice Sommer, visto che sono rimasti in panchina. Il Milan ha lanciato subito i suoi nuovi acquisti, ma ha utilizzato Morata solo per 30’ (con un gol) causa infortunio; il tardivo arrivo di Abraham ha fruttato all’ex romanista 20’ con la Lazio. Molto più articolati i discorsi che riguardano Juve, Napoli e Roma, imprigionate a lungo da complicate vicende di mercato a cui i bianconeri hanno sopperito con l’immissione dei giovani. Però Thiago Motta ha utilizzato per un’ora Khephren Thuram, che si è poi infortunato, Kalulu per un quarto d’ora. Contro la Roma esordio per un tempo per Koopmeiners e Conceicao, per 10’ per Nico Gonzalez. Quanto pesino i giocatori fortemente voluti l’ha capito Antonio Conte: Lukaku ha cambiato verso con un gol alla gara col Parma, mentre Marin non è stato mai utilizzato, come gli ultimi arrivati, Mctominay e Gilmour.

La Roma ha ingaggiato Hermoso e Hummels a campionato già fermo mentre scampoli con la Juve hanno giocato Saelemaekers e Koné. Non ancora utilizzati, per scelta tecnica, Dahl, Abdulhamid, Ryan e Sangaré. L’Atalanta, che per necessità ha sfruttato in pieno l’arrivo di Brescianini e Retegui, ha utilizzato per un quarto d'ora l’infortunato Zanilo e Godfrey, per niente ancora Cuadrado e Koussounou. La Fiorentina ha riservato finora alla Conference l’esperienza di De Gea, un solo gettone per Pongracic e Gosens (con gol), meno di un tempo per Bove, Richardson, Bianco, Adli. C’è attesa poi per l’esordio dell’infortunato Gudmundsson.

RIPRODUZIONE RISERVATA