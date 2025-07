Da hotel a case di edilizia sociale 

Il Comune da anni ha due progetti di housing sociale: uno nell’ex hotel Cama in via Venero, il secondo in via Lepanto da parte di una società privata. Il primo è in dirittura d’arrivo: «Ormai sul piano della giustizia amministrativa e penale la questione si è risolta a nostro favore e – come cita testualmente l’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu – già dal 2023 il Consiglio aveva deliberato l’acquisizione dello stabile al patrimonio del Comune per destinarlo a politiche di housing sociale e ad esperienze nuove dell'abitare inclusivo, rivolte a particolari fasce di popolazione, a soggetti con redditi medio bassi o con difficoltà di integrazione, previa autorizzazione da parte della competente autorità giudiziaria».

La storia

La delibera venne approvata con 19 voti su 19 presenti e «adesso stiamo dando seguito a quell’atto con la richiesta della registrazione dell’immobile di via Veneto alla proprietà comunale – aggiunge – Una volta concluso questo passaggio burocratico, passeremo all’assegnazione degli appartamenti liberi, una trentina e alla definizione dei rapporti con chi già ci abita». Così dovrebbe chiudersi una vicenda iniziata nel 2002, quando l’architetto Giovanni Lochi aveva acquistato l’Hotel Cama col progetto di trasformarlo in edificio residenziale. In Comune se ne parlò parecchio, alla fine la delibera venne approvata nonostante il parere contrario della Regione. Vennero realizzati gli appartamenti ma sia il Tribunale che la Corte d’Appello però avevano sentenziato che il lotto di terreno, pur con tutti i conteggi integrativi presentati, non «sarebbe stato sufficiente per assicurare il mutamento di destinazione». Le norme edilizie infatti riservano ai fabbricati ad uso residenziale una cubatura minore rispetto a quelli a destinazione alberghiera. Progetto bocciato, deroga illegittima e palla di nuovo al Comune che decide di acquisire l’immobile.

Gli scenari

«Abbiamo seguito la legge e la seguiremo fino alla conclusione, ormai imminente» sintetizza l’assessore Invano Cuccu. Trenta appartamenti non sono pochi ma non soddisfano la fame di casa delle trecento famiglie con un reddito medio-basso che non possono permettersi un alloggio nel mercato libero ma che allo stesso tempo non rientrano in quelli di edilizia popolare. Il secondo piano di housing sociale riguarda il progetto presentato dalla società “Torre Sgrl Spa” per la realizzazione di 42 appartamenti nella via Lepanto da dare in affitto o vendere a prezzi stabiliti a famiglie con un reddito certificato dall’Isee. Il Comune aveva autorizzato ma il Tar, chiamato in causa da un gruppo di residenti nella zona, ha bocciato la concessione in quanto per sviluppare la volumetria richiesta sarebbe stato necessario che il Consiglio approvasse il piano attuativo, un passaggio però mai perfezionato. Lavori bloccati e cause in corso. «In mancanza della sentenza finale non possiamo andare avanti, dobbiamo necessariamente attendere», conclude l’assessore.

