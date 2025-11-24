VaiOnline
Appuntamenti.
25 novembre 2025 alle 00:22

Da Harry Potter alla chitarra d’autore 

In attesa delle iniziative di Natale anche questa sarà una settimana ricca di iniziative in città. Torna il Dorian Festival con un nuovo appuntamento alla biblioteca circoscrizionale di Flumini. Domani dalle 17 alle 19 spazio al laboratorio di lettura espressiva: “Harry potter e la pietra filosofale” , per bambini dagli 8 ai 13 anni. Guidati da Valentina Loi, i partecipanti scopriranno il potere della lettura espressiva del coinvolgente mondo di Harry Potter, dando voce ai personaggi, alle emozioni e alle avventure del primo libro della saga. L’incontro è gratuito, ed è riservato ai bambini dagli 8 ai 13 anni, che dovranno essere accompagnati da genitori.

Prosegue anche la rassegna nella sala dell’affresco dell’ex Convento dei cappuccini in via Brigata Sassari dove giovedì alle 18 Giorgio Laspisa presenterà “Tutto è in quegli occhi”. A dialogare con lui ci sarà Antonello Picci e l’iniziativa è in collaborazione con l’associazione Argonautilus.

Dal 28 al 30 novembre Quartu ospita poi la 7ª edizione del Mauro Giuliani IGF e il 2° Convegno Internazionale “Mauro Giuliani”: tre giorni di musica, ricerca e incontri dedicati a uno dei più grandi maestri della chitarra. Un appuntamento pensato per musicisti, appassionati e curiosi che desiderano vivere la musica da vicino, tra concerti cameristici e approfondimenti sul rapporto tra arte, emozioni e benessere.

