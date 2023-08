Nuovi progetti per la produzione di energia rinnovabile mascherati sotto la dicitura di pubblica utilità, ma che in realtà non sono stati concordati con chi, quel territorio, lo abita ogni giorno. A Guspini è nato il comitato “No MegaCentrale”. Identiche iniziative a Villanovafranca, Villanovaforru e Collinas.

a pagina 6