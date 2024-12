Da Goku alla dance, il weekend nei locali 

Un weekend ricco di serate e appuntamenti.

Oggi le sigle dei cartoni all’Opera Forum (Fiera) con l'evento Mai Dire Goku. Si ballano i successi 90/00 con Sandro Murru al Twelve. Le due disco in via Newton: al Soho Iconic by Zona Trap e i dj 4AM, Spoli, Nait (black, trap). Latin room con Random Party. Serata Stars al Room con i DJ Casu, Cozzolino, Bacchi (latino/hiphop) e la voce di Garghy. Serata universitaria al Mag con la latin/hiphop dei DJ Picci e B-Miken.

Party Escape al De Candia, live di Mannai, poi djset di JFK e Meloni (house). Al Soul selezioni house di Rigoli. Reuniao, preserata da Saudade, il djset è di Laddo (house). Al Bacan pre-cena con Agostinelli (house), live di Rovelli poi Tixi (house). Buoncammino dischi al Luchia con deep ed elettronica del DJ Sascha. Back to 90, onenight allo 040 con i DJ Solla, Cocco e Mr Erot.

Domani Roberto Capuano è l’ospite del Twelve per la serata Fluid, insieme ai DJ C_Sky, Marascia e Mr Bizz. All’Operà ci sono i rappers Madman & Gemitaiz (Seven Urban Summit). Onde Dinner Party all’Obicà: live di Riccardo Mannai poi djset di Sanna e Riky Em (house). Live di TAQB e djset di Athena e Electrocla al Cousina. Allo 040 salsa/bachata/kizomba, poi musica dance. Time machine al De Candia con DJ Lou Jay. Al Bacan aperitivo con Carrusci (house), poi Sanders (house). Al Soho ospite il DJ Giò Brunetti, vocalist Stefano Sabatini. Sala centrale (hits/black/latina) con i DJ Leoni, Farigu e Pinelli. Festa a S’Incontru con i DJ Laddo, JFK e Meloni (house). Al Room latin e dance dei DJ Bacchi, Casu, Matthew, Cozzolino e Spoli. JustMag al Mag con i DJ Picci e Nait (latin/hiphop). Al Capolinea revival del DJ Mereu. Immaculate secret al 7vizi con Simon e Siddi (latin/dance).

RIPRODUZIONE RISERVATA