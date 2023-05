Da giugno pulizia degli arenili e un chilometro di passerelle 

Pulizia delle spiagge da San Giovanni a Costa Rei a partire dal primo giugno e un chilometro di nuove passerelle per presentarsi in maniera decorosa ai turisti. «L’operazione pulizia degli arenili - spiega l’assessore al Turismo Matteo Plaisant - è stata programmata da tempo e verrà puntualmente effettuata. Assieme alla pulizia si procederà al posizionamento di un chilometro di passerelle in legno per facilitare l'accesso anche ai bagnanti con difficoltà motorie»”. L'investimento previsto è di centomila euro. A San Giovanni, inoltre, ci sarà per il secondo anno consecutivo la spiaggia inclusiva per disabili grazie all’associazione Domu Mia Amici di Sant’Egidio.

Nei giorni scorsi i consiglieri di minoranza di Obiettivo Muravera (Gianfranco Sestu, Francesca Mattana e Andrea Zinzula) hanno presentato una interrogazione per chiedere lumi sulle tempistiche degli interventi necessari per ridare decoro al paese, in particolare a San Giovanni, Colostrai e Costa Rei. Oltre alle domande su pulizia spiaggia e passerelle («Auspichiamo, come promesso dall’assessore, che vengano posizionate già a partire dal mese corrente») ci sono quelle sulle discese a mare («Quando verranno pulite?»), sulla gara d’appalto da 450 mila euro per la cura del verde («Quando verrà bandita?») e sul posizionamento delle isole ecologiche. Plaisant assicura che «l’amministrazione comunale sta operando affinché alla partenza della stagione estiva Muravera possa presentarsi nelle migliori condizioni possibili».

