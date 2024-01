«Da giorni senza luce né acqua» 

Blackout a macchia di leopardo in diversi paesi del Medio Campidano con interruzioni che vanno avanti, in alcuni casi, da diversi giorni. «Stiamo vivendo un incubo». Giampiero Carta, titolare di una libreria e residente in località Bangiu a Villacidro, non ne può più. «Dal 6 gennaio siamo senza corrente ed essendo in campagna ciò significa non avere riscaldamento né acqua corrente, in quanto non possiamo alimentare la pompa che attinge dal pozzo. Abbiamo segnalato il guasto al gestore dell’energia elettrica che continua a rinviare, promettendo di ora in ora di risolvere il problema: uno stillicidio. Non capisco perché siamo considerati cittadini senza diritti solo per il fatto di avere deciso di andare a vivere in campagna». L’inizio dell’interruzione dell'alimentazione elettrica, risale alle 19,28 del 6 gennaio e sino a ieri si poteva leggere sulla mappa delle interruzioni di corrente del sito web e-distibuzione dove appariva anche una desolante previsione di ripristino del servizio: “In corso di definizione”. Sulla stessa schermata della carta delle interruzioni, è evidenziato anche il numero delle utenze disalimentate, ben quarantuno.

Cibo da buttare

A Serrenti da tre gironi manca l’energia elettrica in una zona del paese. I disagi sono stati segnalati dai residenti di via Caserta. «Non abbiamo acqua calda per lavarci, non abbiamo luce la sera, tutta le provviste conservate nel frigorifero e nel freezer sono da buttare – spiegano –. Ci siamo dovuti recare dai parenti per caricare i telefoni e ci siamo dovuti far regalare le candele per avere un po’ di luce. Abbiamo segnalato il blackout all’Enel, il centralino rimanda l’intervento di ora in ora. In strada un cavo dell’energia scoppietta e fa scintille e nonostante la situazione peggiori con le abbondanti piogge, veniamo ignorati».

Nelle aziende

Stessi problemi a Pabillonis, dove dalle 23 di venerdì, i residenti della frazione Foddi si è trovata senza elettricità. Nelle aziende agricole le celle frigorifere fuori uso hanno causato la perdita di latte munto. Provviste alimentari nei congelatori delle famiglie andate irrimediabilmente perse. Inoltre, chi non disponeva di un caminetto ha dovuto affrontare le fredde giornate con difficoltà. I residenti ammettono di aver segnalato ripetutamente il disservizio: la risposta da parte di Enel è giunta solamente ieri pomeriggio. La causa del problema sarebbe dovuta al vento che ha tranciato un cavo di bassa tensione. Il sopralluogo dei tecnici incaricati nella frazione di Pabillonis è avvenuto verso le 16 di ieri. «Abbiamo munto il bestiame a mano e molte pecore, affette da mastite, hanno prodotto meno», afferma Renzo Pistis. «Il latte era ormai fermo da due giorni e non avendo possibilità di refrigerazione, abbiamo dovuto buttarlo: almeno trecento litri», raccontano Simona Lisci ed Emanuele Corda. Problemi anche per quanto riguarda le derrate alimentari. «Le provviste nei congelatori sono andate perdute e i danni sono ingenti», dicono Renzo Pistis e Mattia Olmo. «Non è possibile essere abbandonati per giorni in questo modo», insiste Olmo.

