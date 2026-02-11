Da giorni senza acqua, la rabbia di 18 famiglie: «Non ne possiamo più» 

«Non ce la facciamo più, è una situazione insostenibile». La denuncia con la voce rotta di una residente del civico 55 di via Piovella. Da sabato notte, diciotto appartamenti, tra la palazzina di via Piovella e la vicina in via Parraguez 18, sono rimasti senza acqua. Rubinetti a secco e residenti costretti a utilizzare casse d’acqua per lavarsi da oltre quatto giorni.

Numerose le segnalazioni degli inquilini. All’origine del problema una tubatura rotta in via Parraguez: e mentre nelle case non arriva neppure una goccia d’acqua, la perdita sta allagando il giardino e le cantine del palazzo.

«Non si riesce a venire a capo a questa situazione – racconta Giuseppe Zorcolo, residente del civico 55 – da sabato abbiamo visto sul posto tecnici di Abbanoa e di Area (Agenzia regionale per l’edilizia abitativa) ma nessuna squadra operativa. Ognuno scarica la palla all’altro e a pagarne il prezzo siamo noi». Un rimpallo di responsabilità fra gli enti, divisi sulla competenza della condotta e della sua riparazione. Per Abbanoa «il guasto è nell’impianto interno al condominio e non sulla rete idrica pubblica che gestiamo». Per Area, invece, secondo quanto testimoniano i residenti, la responsabilità sarebbe opposta. Uno stallo che, intanto, lascia diciotto famiglie senz’acqua.

Le testimonianze

«Ho un marito disabile, siamo anziani – lui 91, lei 87 – e viviamo da soli. Questa situazione e per me è diventata insostenibile, come si fa ad andare avanti così?». Strappano il cuore le parole di una signora residente al civico 55. In lacrime racconta di essere stata costretta ad utilizzare le bottiglie per lavare il marito invalido. «Grazie al cielo i miei figli sono molto presenti e ci stanno dando una mano ma questo proprio non ci voleva, sono stremata». Come lei tanti altri inquilini dei due complessi sono anziani: «Ho già tre casse nel cofano dell’auto ma portarle sino al mio appartamento al terzo piano è un lavoraccio», continua Zorcolo.

E mentre i residenti aspettano di rivedere l’acqua sgorgare dai rubinetti, la perdita si allarga. Illese, fortunatamente, le attività commerciali dello stabile al civico 18 affacciate su via Piovella.

L’intervento

Matteo Sestu, amministratore unico di Area dichiara di essere venuto a conoscenza della situazione dei residenti della via solo ieri sera e di «aver commissionato immeditamente un report», previsto per la giornata di oggi.

Sulla vicenda interviene l’assessora alla salute e benessere delle cittadine e dei cittadini, Anna Puddu, annunciando un pronto intervento dal parte delle squadre del Comune. «Su indicazione dell’amministrazione, Abbanoa si è resa disponibile a risolvere la criticità rappresentata dagli abitanti, nelle more di un approfondimento delle reali competenze». E aggiunge: «La tutela della salute pubblica deve prevalere rispetto a mere questioni burocratiche. È necessaria la collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte».

Per gli abitanti dei due stabili, però, le competenze contano poco: quello che chiedono è tornare ad aprire un rubinetto e vedere scorrere l’acqua. Dopo giorni di disagi, l’attesa ora è tutta per un intervento risolutivo.

