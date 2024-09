«Da giorni pensavo di uccidere»  

MILANO. A detta di conoscenti e amici il 17enne di Paderno Dugnano che sabato notte ha sterminato la famiglia a coltellate era «tranquillo e senza particolari problemi», solo un po’ riservato. «Provavo un malessere, mi sono sentito estraneo rispetto al mondo, un altro rispetto a tutti e ci pensavo da un po’ ad uccidere», ha messo a verbale lui dopo la confessione.

Il «malessere»

I carabinieri lo hanno trovato, «lucido e sereno», seduto sul muretto di casa, sporco di sangue e con il coltello. Ora il punto sarà capire il perché della strage. Per questo durante le indagini sono stati sequestrati telefoni, pc e dispositivi suoi e dei familiari. La procuratrice per i minorenni facente funzioni Sabrina Ditaranto e la pm Elisa Salatino vogliono verificare eventuali «forme di indottrinamento», cioè capire se il giovane frequentasse il dark web. Qualche ora prima del triplice omicidio in quella casa il padre Fabio aveva festeggiato i 51 anni: «Quei festeggiamenti possono aver acuito il pensiero del ragazzo, perché le feste sono sempre problematiche per chi soffre», ha spiegato la procuratrice. Da «qualche giorno», come ha detto lui stesso, aveva quel «pensiero di uccidere» in un più ampio «malessere», un «senso di estraniamento» e solitudine.

La ricostruzione

Intanto nel carcere minorile Beccaria il 17enne ha iniziato i primi colloqui con gli educatori. I nonni, che hanno manifestato «molta pena e compassione per lui», si sono resi disponibili ad incontrarlo, ma non potranno farlo prima dell’udienza di convalida dell’arresto. Gli investigatori hanno detto che il giovane ha confessato «per liberarsi di un peso», dopo aver capito di aver fatto «qualcosa di irreparabile». La sua ricostruzione è stata dettagliata. Ha raccontato, con l’assistenza dell’avvocato Giorgio Conti, di essere rimasto sveglio dopo la festa, di aver aspettato che tutti in casa dormissero, di aver preso un «grosso coltello da cucina» e di aver aggredito il fratello «mentre dormiva». Il 12enne è riuscito gridando a svegliare i genitori, che sono accorsi. Lui ha accoltellato la madre e poi, quando lei «si è accasciata», ha colpito il padre «di spalle, mentre prestava soccorso al figlio minore». Decine le coltellate, soprattutto nelle zona del collo, tanto che i vicini non hanno sentito urla. «Le vittime si sono svegliate di colpo in un incubo», hanno spiegato i pm.

