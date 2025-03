Da giorni bloccati su una piattaforma, 32 migranti salvati da ong tedesca 

Lampedusa. Partiti dalla Libia e naufragati al largo delle coste tunisine, a sudest dell'arcipelago di Kerkennah, 32 migranti, tra loro donne e bambini, hanno trascorso quattro giorni sulla piattaforma petrolifera Miskar della multinazionale inglese British Gas. I naufraghi sono stati soccorsi solo nel pomeriggio di ieri dalla nave Aurora della Ong tedesca Sea Watch, partita da Lampedusa, dopo che l'aereo Seabird ha monitorato la situazione per due giorni. Secondo i superstiti, un loro compagno sarebbe morto. A rilanciare l'allarme per i migranti è stata la Ong Mediterranea Saving Humans, spiegando che «i naufraghi si erano messi in contatto con Alarm Phone, che ha informato le autorità italiane e maltesi della situazione».

