Da Gentili a Veronesi quante voci a Cagliari dal 28 alla Manifattura 

Da un volto televisivo (giornalista e conduttrice di spicco) come Veronica Gentili a Sandro Veronesi due volte vincitore dello Strega o al collega Diego De Silva campione di incassi in libreria: è ricco il cartellone della VIII edizione del Festival internazionale della Letteratura di viaggio - Liberi Oltre, da giovedì 28 a sabato 30 alla Manifattura di Cagliari, in viale Regina Margherita 33.

Giovedì 28

Si parte alle 9.30 con il laboratorio sulla scrittura giornalistica di Alessandro Aramu dedicato agli studenti. Alle 11.30 “Arte e tecnica tra IA e quantistica”: un dialogo tra Marco Ferrante e Giacomo Cao con la diretrice artistica Virginia Saba. Alle 17, “L’era dell’editoria digitale”, con la presentazione del libro “Editoria digitale (Arkadia”) e la partecipazione di Silvano Tagliagambe, Luigi Contu e altri ospiti. Alle 18, “Dialogo su letteratura e viaggi” con Edgardo Scott e Marco Ferrante. Alle 19, presentazione di “Settembre nero” (La Nave di Teseo) con Sandro Veronesi. Alle 20 lo spettacolo teatrale “Erano gli anni tratto” (Arkadia) dal romanzo di Daniele Congiu.

Venerdì 29

Il via alle 17 con Paolo Ciampi che presenta il suo libro “Il babbo di Pinocchio”, Arkadia. Alle 18, ritorna in Sardegna Alessandro Di Battista per discutere del suo saggio “Scomode verità”, Paperfirst. Alle 18.55 un saluto in video dalla giornalista Francesca Fagnani. Alle 19, Michele Zatta e Vincenzo Ferrera dialogano sulle serie tv “Da Mare Fuori a Forse un altro” . Alle 20 chiusura con il Dj set.

Sabato 30

La mattina alle 9.30 si inizia con “Raccontare con la scrittura i mondi lontani”: il laboratorio con Naman Tarcha. Alle 16.45, “Dialogo su scritture al femminile” con Elena Rui e Romina Casagrande. Alle 17.30, giornalista e conduttrice televisiva Veronica Gentili analizza la società contemporanea. Alle 18.15: presentazione di “I titoli di coda di una vita insieme” (Einaudi) con Diego De Silva. Alle 19, la scrittrice Antonella Lattanzi presenta “Cose che non si raccontano”, Einaudi. Dj set conclusivo.

«Faremo un viaggio intorno al mondo ma anche all’interno delle diverse sfumature dell’animo umano in un percorso in cui le parole si intrecciano alle emozioni e ai sentimenti», spiega la direttrice artistica del festival Virginia Saba.

