Da gennaio è un Bonorva che vale l’Alghero 

Bonorva. Un po’ come vedere Sisifo arrivare in cima alla montagna o Willie il Coyote raggiungere Beep Beep in un universo parallelo: allo stesso modo il Bonorva si è regalato la finale della Coppa Italia di Promozione battendo 3-0 l’Alghero, l’antagonista imprendibile per chiunque nel girone B della stessa serie.

Risultato inaspettato? Non del tutto. Il Bonorva attraversa un buon momento di forma: dallo scontro diretto perso proprio con l’Alghero nel giorno dell’Epifania, sino a oggi ha totalizzato otto vittorie, un pareggio e una sola sconfitta a fronte degli otto successi e dei due pareggi dei catalani, apparsi in leggera flessione (forse appagati dall’Eccellenza a un passo) e in coppa caduti per la seconda volta in stagione (la prima fu il 29 ottobre contro il Bosa nel ritorno degli ottavi di finale) dopo un filotto quasi ininterrotto di trionfi.

Sebbene in campionato, a sette giornate dal termine, la rimonta appaia utopistica (il Bonorva è secondo a -17) e le forze siano spese in ottica playoff per tenere lontana l’Ozierese (+7), in coppa si può rifiatare, senza tensioni. La finale ora è in agenda. Manca soltanto l’avversaria: la vincente di Castiadas-Arborea in programma mercoledì 18 marzo.

RIPRODUZIONE RISERVATA