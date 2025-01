Da Gazzola a Desiati, le novità dei big italiani 

Amélie Nothomb e Maurizio De Giovanni sono solo alcune fra le centinaia di novità attese per il 2025. Il 14 gennaio si parte con “Spera” (Mondadori), autobiografia di Papa Francesco, seguito da Alessia Gazzola, già in classifica con il secondo titolo della nuova serie, “Miss Bee e il principe d’inverno”, Longanesi. Attesa anche per la messinese Nadia Terranova che trasloca in Guanda - con la direzione editoriale del premio Campiello 2024, Federica Manzon - pubblicando “Quello che so di te”.

A gennaio

Neri Pozza prosegue nella sua opera di valorizzazione di Michael McDowell – l’autore della serie Blackwater – pubblicando “Katie”, considerato il suo romanzo più crudele mentre il 17 gennaio esordisce il giornalista Andrea Scarpa con “Samurai. Le avventure di un Forrest Gump della tv dietro le quinte del potere” (Solferino), un libro brillante, una lunga chiacchierata con Mario Maffucci, ex dirigente Rai. Invece, Feltrinelli apre l’anno scommettendo tutto su “L’anniversario”, il nuovo romanzo di Andrea Bajani in uscita il 28 gennaio. In occasione della Giornata per la Memoria, il giornalista Paolo Rodari firma “Il mantello di Rut “(Feltrinelli), ispirandosi alla storia vera di un gruppo di bambine ebree salvate da un prete.

Febbraio

A febbraio, in occasione del centenario della nascita del maestro, Sellerio annuncia una collana nata in collaborazione con il Fondo Andrea Camilleri: dodici libri, a partire dal 28 febbraio, introdotti da Antonio Manzini, Chiara Valerio, Alessandro Barbero e Luciano Canfora, con una veste grafica firmata da Lorenzo Mattotti. L’11 febbraio, la sceneggiatrice televisiva Silvia Napolitano inaugura la collana Black Note di BollatiBoringhieri (diretta da Daniela Guglielmino) con “Quel confine sottile”, mescolando con coraggio il genere giallo con atmosfere fantastiche; sempre a febbraio arriverà il nuovo romanzo del premio Strega, Mario Desiati, “Malbianco” (Einaudi) indagando il rapporto tra l’individuo e le sue radici, il trauma e la vergogna. Prosa elegante e atmosfere suggestive in “Orbital”, il romanzo vincitore del Booker Prize 2024 di Samantha Harvey, in arrivo l’11 febbraio per NN con la traduzione di Gioia Guerzoni. Lo stesso giorno, Adelphi manda in stampa “Il grande Bob”, uno dei romanzi più intensi e più attesi di Georges Simenon. Il 25 febbraio ritorna anche il campione del polar francese, Olivier Norek con “Territori” (Rizzoli). Infine, Maurizio De Giovanni firma “L’antico amore” (Mondadori) alternando le vicende di un anziano professore e le ultime ore del poeta Catullo. Immancabile a febbraio arriva il 33esimo romanzo di Amélie Nothomb - “L’impossibile ritorno” - edito da Voland.

Verso la primavera

Il 12 marzo ecco l’atteso ritorno di Mathias Énard con l’attualissimo “Disertare” (E/O) in cui si incrociano le vicende di un uomo, un soldato in fuga dall’idea stessa della violenza e un convegno per celebrare Paul Heudeber, geniale matematico antifascista tedesco, sopravvissuto a Buchenwald. Il 27 maggio, in contemporanea con gli Usa, torna Stephen King con “Never Flinch” (Sperling&Kupfer) e per Einaudi Stile Libero, segnaliamo “L’amore mio non muore” di Roberto Saviano ispirato alla storia di Rossella Casini, riconosciuta come vittima di ’ndrangheta, sebbene il suo corpo non fu mai trovato. (f. mu.)

