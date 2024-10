Da Gaza all’Ucraina, preghiera per la pace 

Città del Vaticano. Il Libano, ma anche Gaza, l’Ucraina, e tutte le zone del pianeta investite dalla guerra, saranno portate ai piedi della Madonna per una preghiera corale per la pace. Papa Francesco questo pomeriggio pregherà a Santa Maria Maggiore e con lui il Sinodo che ieri ha parlato di guerra e pace. «Non basta la preghiera, occorre la denuncia», è la voce che arriva dai lavori in Vaticano perché «ogni volta che viene lanciato un missile, dietro c’è qualcuno che si arricchisce».

La Chiesa del mondo, in questi giorni a Roma per il Sinodo, si stringe dunque a Papa Francesco, voce quasi solitaria in questo momento nel chiedere di fermare i conflitti. Il Pontefice ha visto Raphael Bedros XXI Minassian, Patriarca di Cilicia degli Armeni in Libano. Un incontro per ribadire la sua vicinanza all’amato popolo del Libano, come Francesco ripete sempre. Bedros proprio qualche giorno fa aveva lanciato un appello: «Il Papa non sia voce che grida nel deserto». Dal Libano è arrivata anche la toccante testimonianza di monsignor Mounir Khairallah, vescovo di Batrun dei Maroniti, vicino Beirut. «Quello che sta succedendo in Libano - ha detto - è che purtroppo il mondo tace».

