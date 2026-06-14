Da Gallego ai nuovi giovani, la Primavera si rinnova 

Nuovo solstizio per la Primavera del Cagliari. Dopo un anno a rincorrere gli avversari in classifica e quel playout col Napoli, atteso prima ed esaltante poi: 0-3, dominante. Tanto che al termine di quello spareggio, si lasciò andare anche Alberto Gallego, classe ’74 di Lleida, Catalogna.

Da quando ha preso l’incarico di Francesco Pisano ha fatto in tempo a festeggiare il 52° compleanno, dare una spinta verso la salvezza e a conquistare la conferma sulla panchina dell’Under-20. Tra qualche settimana, alla partenza del ritiro anche dei giovani rossoblù, ci sarà ancora lui in cima alla piramide.

Dall’estero

A distanza di 14 anni dall’ultima volta, quindi, la stagione della Primavera partirà con uno straniero come allenatore: nel 2012 era Diego Lopez (quando “straniero” si fa per dire), che per le prime 5 partite di quel campionato guidò la classe dei ‘95. Poi divenne vice di Ivo Pulga in Serie A. Un’altra epoca.

Ma sono storie che si intrecciano somigliandosi più del previsto, considerando che Gallego ha disegnato il percorso inverso: da collaboratore di Pisacane ad allenatore della Primavera, confermato. Da quando è arrivato, il “suo” Cagliari ha tenuto una media di 1,55 punti, nono rendimento nel periodo in esame.

Nuova linfa

All’interno dell’annata con i risultati più spinosi da quando è in Primavera 1, il club di Giulini potrebbe aver trovato nuova linfa dai giovani. La coppia Mendy-Trepy ha dimostrato una chiara voglia di prima squadra, segnando oltre il 50% dei gol della Primavera. E se al quarto anno in Sardegna in tanti si aspettavano l’esplosione di Yael, è molto diverso il caso del suo compagno d’attacco.

Ad Asseminello, tutti sono rimasti a bocca aperta davanti alla prima stagione europea di Paul Mendy, per gli amici “Paulito” con tutte le varie declinazioni al vezzeggiativo. Arrivato a metà della scorsa stagione dal Senegal, il classe 2007 ha approcciato alla Primavera con un’annata da 14 gol e 3 assist in campionato. E quel primo scorcio di Serie A contro l’Atalanta entra con forza nell’album dei ricordi.

La rosa

Per il duo francofono si apriranno le porte del gruppo di Pisacane e l’avventura nelle giovanili si chiuderà anche per la comitiva dei 2006: i due capitani su tutti, Cogoni e Grandu, lasceranno il campo a un altro gruppo di giovani, magari sardi. Ha dimostrato di poter essere competitivo nel campionato il 2007 Luca Tronci, dal 2019 in rossoblù, sempre tra i migliori per ritmo e letture.

A rimpolpare una rosa che ha appena chiuso la stagione d’esordio in categoria, arriverà anche l’energia dei 2009: hanno già raccolto convocazioni l’italo-senegalese Sow, il siciliano Lo Verde e il macomerese Piredda. Poi la titolarità iniziale di Vargiu, il debutto finale dello svedese Mehlstrand, e la presenza costante di Andrea Pibiri. Col Cagliari da quando ha 7 anni, ha quasi sempre vestito la fascia da capitano e nell’ultima stagione si è preso anche la chiamata della Nazionale Under-17.

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