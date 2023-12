Da Galileo e Newton all’Einstein telescope: «Grande opportunità» 

Da Galileo e Newton fino al Einstein Telescope. Ieri nella sala congressi del Blocco I della Cittadella universitaria di Monserrato, si è tenuta una “Christmas lecture” dal titolo “Esplorando l’Universo, da Galilei alle onde gravitazionali”, mettendo in risalto l’ambizioso e importante progetto dell’Einstein Telescope.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Università di Cagliari insieme alla società “ScienzaSocietàScienza” e la relazione è stata tenuta da Eugenio Coccia, illustre e autorevole fisico delle astroparticelle, professore di Astrofisica al Gran Sasso Science Institute de L’Aquila e Direttore dell’Institute of High Energy Physics a Barcellona. A introdurre l’intervento di Coccia, oltre al rettore dell’ateneo cagliaritano Francesco Mola, il direttore dell’Istituto nazionale di fisica nucleare di Cagliari Alessandro Cardini che riguardo al Einstein Telescope ha affermato: «Questa infrastruttura di ricerca da 2 miliardi vogliamo portarla con tutte le forze in Sardegna perché siamo convinti che sia il posto ideale in Europa per costruirla». Gianluca Usai, direttore del dipartimento di Fisica di Cagliari, ha messo in evidenza l’importanza dell’eventuale istituzione del telescopio in Sardegna: «Sarà una grandissima opportunità per i giovani studenti se verrà costruito il telescopio qui in Sardegna, soprattutto per chi intraprenderà la carriera di ricercatore». L’importanza, soprattutto in ottica futura, di questa infrastruttura è stata sottolineata anche dallo stesso Coccia che in un’ora ha illustrato il viaggio che l’uomo ha fatto per arrivare a scoprire le onde gravitazionali (solo nel 2015 è stata fatta la prima rilevazione) partendo dalle fondamentali scoperte di Galileo Galilei, Newton e Einstein che nel 1916 fu il primo a predirne l’esistenza e ricordando come il progresso in ambito scientifico derivi sempre dal mettere in dubbio ciò che sembra imprescindibile proprio come Galilei fece mettendo in dubbio il geocentrismo.

