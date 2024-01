Dalla Casa del Popolo alla Casa Rossa, trasformata dai tedeschi in commando, dalla famiglia fascista alle staffette partigiane, dal Ristoro del passeggero alla Cesoia, da Voltana a Bologna, tra pentole stoviglie, e schiacciapatate (bombe a mano Stielhandagranate 24), e mine anticarro, fino a Giorgio de Chirico e Mario Schifano. È un affresco a tinte forti e a contrasto della vita in Romagna nella seconda metà del Novecento, raccontata (e vissuta) da Astorre Andraghetti, in “Da furfantello a mercante d’arte” (edizioni Pendragon), «figlio di fascisti che avevano litigato con i fascisti e scelto dai partigiani tra le giovani staffette per portare armi da un paese all’altro».

Brigata Garibaldi

Capiva poco della guerra, ricorda Astorre, «ma a 13 anni mi sembrava una cosa estremamente avventurosa: per eludere i controlli dei tedeschi nascondevo le armi nei sacchi della legna e me ne andavo fischiettando». A metà tra il romanzo d’avventura e il memoir, le 190 pagine scritte da Andraghetti, (e undici di fotografie) sono un inno alla rivendicazione dei torti subìti, alla solidarietà senza colori e camicie, al sacrificio e al riscatto. Tredicenne tra le file partigiane della Brigata Garibaldi nella Guerra di Liberazione, in difesa delle valli ferraresi, con il compito di trasferire fuochi e granate da un paese all'altro, costretto a mendicare ospitalità dopo che, racconta Andraghetti, «per decisione del federale di Ravenna, la mia famiglia dovette abbandonare la Casa del Popolo, in cui gestiva il bar e il ristorante, fino a trovare rifugio nella Casa Rossa, trasformata in commando dai tedeschi».

Rimpianti

E, adesso alla soglia degli ottantacinque anni, Astorre Andraghetti confessa che «delle cose che ho fatto, se potessi tornare indietro, non ne rifarei nemmeno la metà». Avrebbe rinunciato «a sparare in lungo e in largo, da mattina a sera, a collezionare mine anticarro, ne avevo una montagna, a girare sempre armato». Ma non alla fatica e al lavoro nell’osteria di suo babbo, la Cesoia a Bologna, dove, alla fine degli anni sessanta, è nata la sua passione per l'arte. Tra i tavoli, prima i medici dell’ospedale Sant’Orsola e poi tanti pittori che «amavano barattare le tele con cene importanti: scambiavano opere con pasti e io rivendevo i loro dipinti triplicando il prezzo».

Il cambio

Ha imparato così «l’arte di cambiare e abbandonare la ristorazione per diventare un mercante d'arte, fino all'apertura di una galleria, nel 1986». Il suo capolavoro, dice l’autore, «fu stringere tra le mani l’opera di uno dei più grandi artisti del Novecento, Giorgio Morandi, acquistata per ventinove milioni di lire e rivenduta a trentatré, che mi diede la prova tangibile della mia acquisita competenza nel mondo dell’arte», fino a incontrare Renzo Vespignani, Mino Maccari, Giorgio de Chirico e Mario Schifano, negli studi delle grandi città d'arte italiane. E tra gli artisti e le opere, un ricordo dedicato a una donna, «generosa e brillante, Elsa Cimatti, fondatrice della casa editrice di grafica d’arte Torcular» e alla Sardegna: «Era una donna di polso, una volta viaggiava di notte in auto tra le strade dell'isola, ed eravamo all'epoca dei sequestri di persona: una pattuglia di militari che presidiava il territorio la fermò e le consigliò di tornare a casa ma lei non ebbe paura e continuò il suo viaggio». Il viaggio di Astorre Andraghetti tra tele e dipinti, invece, si è concluso qualche anno fa con la chiusura della sua galleria d'arte all'ombra delle Due Torri ma rimane l’orgoglio, dice, «di vedere che il mio nome è noto a molti, soprattutto se penso che ottant'anni fa ero solo un furfantello, come mi chiamavano a scuola, di un piccolo paese romagnolo».

RIPRODUZIONE RISERVATA