Dà fuoco all’erba, brucia una casupola 

Dà fuoco al mucchio d’erba che aveva appena tagliato con il decespugliatore, le fiamme generano un incendio che in pochi minuti devasta una casupola di legno e lamiere e minaccia la zona circostante. Poteva avere conseguenze ben più gravi, la leggerezza commessa ieri mattina dal proprietario di un terreno nella zona di Barracca de susu: il tentativo di ripulire l’area dalle erbacce ha provocato un incendio che ha tenuto le squadre antincendio impegnate per ore. L’incendio, scoppiato poco dopo le 10, ha distrutto una baracca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti del Guardia forestale, gli agenti della polizia locale di Sarroch e i barracelli della compagnia di Villa San Pietro. Forestali e vigili urbani hanno messo sotto sequestro il decespugliatore dal qual inizialmente si pensava fosse partita la scintilla che ha provocato l’incendio. Dopo aver interrogato il proprietario del terreno è emerso che è stato lui stesso a dare fuoco alle sterpaglie, senza poi riuscire a fermare le fiamme che in pochi istanti hanno raggiunto anche la casupola. L’area è stata interdetta per via della presenza di strutture pericolanti: nelle prossime ore il sindaco firmerà un’ordinanza per incaricare una ditta specializzata della bonifica del terreno. L’uomo che ha provocato l’incendio è stato segnalato alla Procura. (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA