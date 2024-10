Dà fuoco alla moglie e la finisce a mani nude Incastrato da un video 

Gravina in Puglia. Il manto stradale bruciato alla periferia di Gravina in Puglia, bel Barese. Lì, Maria Arcangela Turturo, 60 anni, una vita di lavoro e famiglia, è stata massacrata dal peso del corpo del marito: avrebbe tentato prima di bruciarla viva e poi di soffocarla con la forza dei suoi cento chili, rompendole le ossa della cassa toracica e strozzandole il cuore a mani nude. È morta dopo l’arrivo in ospedale, dove aveva rivelato che cosa le era accaduto.

Lui, Giuseppe Lacarpia, 65enne allevatore di bestiame da latte, è in cella per omicidio volontario premeditato. A incastrarlo sono state le ultime parole dalla vittima e un video lungo 15 secondi, in cui il delitto è stato registrato in tutta la sua efferatezza.

È successo l'altra notte, dopo una festa di compleanno. La coppia rientrava a casa, ci sarebbe arrivata di lì a poco se l'uomo - sostiene la polizia - non avesse sterzato facendo finire contro un muro l'auto su cui viaggiava con la moglie. L’incidente nascondeva un disegno criminale tremendo perché il 65enne, affetto da problemi neurologici, avrebbe dato alle fiamme la macchina dopo aver chiuso al suo interno la moglie. Lei, mentre il suo corpo, i suoi abiti e i suoi capelli bruciavano, ha trovato il modo di uscire dall'abitacolo. Claudicante e ustionata, ha cercato di fuggire da un destino che temeva: «Mi ucciderà», aveva detto Maria Arcangela a una delle sue figlie qualche settimana fa.

Mentre lei provava a mettersi in salvo, lui l'ha raggiunta e con forza brutale le è saltato addosso schiacciandole, con le ginocchia e con le mani, costole e sterno. Lei urlava e lui la sopprimeva. A raccontarlo è anche un filmato registrato da una coppia di fidanzati: «Ma che stai facendo?», hanno urlato al 65enne, che in carcere ci era già finito più di dieci anni fa per aver provato ad accoltellare a morte uno dei suoi figli.

