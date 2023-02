Dà fuoco alla casa e lancia calcinacci dal balcone  

Momenti di forte tensione e paura, ieri in via Bacaredda, quando un uomo di 47 anni, sofferente mentale, ha cominciato a scagliare in strada, dal balcone di casa, pezzi di un muro danneggiato e intonaco. Sono stati i passanti e gli automobilisti a dare l’allarme e far scattare la macchina dei soccorsi. Sul posto, oltre ai carabinieri della stazione di Pirri e ai militari del Radiomobile della Compagnia di Cagliari anche le squadre dei vigili del fuoco e il 118. Il 47enne, in preda a una crisi, aveva anche acceso il fuoco in una stanza della sua abitazione danneggiandola seriamente. Sono stati i pompieri a spegnere il rogo che avrebbe comunque compromesso la stabilità alcune pareti portanti. I vigili del fuoco potrebbero per questo confermare la non agibilità dell’appartamento.

Nonostante i tentativi di calmarlo, l’uomo ha continuato a scagliare in strada i calcinacci, fino a quando non è stato raggiunto dai sanitari del 118 che sono riusciti a sedarlo impedendogli di far del male a se stesso e agli altri. Accompagnato in ambulanza è stato poi trasferito al reparto di psichiatria del santissima Trinità. Resta ora il problema dei danni causati dal fuoco alla sua casa. Se davvero dovessero emergere problemi tecnici tali da compromettere la sicurezza, per il 47enne potrebbero emergere ulteriori difficoltà. Al momento delle dimissioni potrebbe non disporre più del suo appartamento. C’è attesa, per questo, delle ulteriori verifiche da parte dei Vigili del fuoco.

RIPRODUZIONE RISERVATA