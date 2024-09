Dà fuoco alla casa della madre: arrestato 

Da tempo rendeva impossibile la vita della mamma: vessazioni di ogni genere e continue richieste di soldi. Di certo nessuno a Muravera ha mai pensato che Davide Marano, 31 anni, sarebbe arrivato a dare fuoco all’abitazione della donna, 60 anni, impiegata. Il giovane da ieri è in arresto perché è accusato di aver innescato il rogo che l’altra notte i vigili del fuoco di San Vito sono riusciti a contenere prima che aggredisse l’intera costruzione. Per fortuna non c’è stato alcun ferito. Restano danni ancora da quantificare. Previsto per questo un nuovo sopralluogo.

Le accuse

Marano è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Muravera con la pesante accusa di incendio, atti persecutori ed estorsione nei confronti della propria madre. La drammatica vicenda è ora all’attenzione della Procura della Repubblica di Cagliari, informata dai militari con un circostanziato dossier.

Secondo gli inquirenti sarebbe stato proprio l’indagato a dare fuoco all’abitazione della madre, nel centro abitato di Muravera. Da verificare ancora come sono state innescate le fiamme.

Vicini per strada

L’allarme è stato immediato, con l’arrivo dei pompieri dalla vicina sede di San Vito e di diverse pattuglie della Stazione e del Nucleo operativo radiomobile. Non c’era tempo da perdere: I vigili del fuoco sono intervenuti con diversi gettiti d’acqua: le fiamme sono state così circoscritte e domate prima che si estendessero all’intero immobile. Tante le persone del vicinato che si sono riversate in strada con momenti di paura, per fortuna rapidamente rientrati.

Clima di terrore

Le indagini condotte dai carabinieri del Sarrabus hanno raccolto elementi interessanti: l’episodio – a quanto risulta – non sarebbe isolato ma l'ultimo di una serie di vessazioni che si andrebbero avanti da anni. “Il giovane – si legge in una nota dei carabinieri – avrebbe sottoposto la madre a un continuo clima di terrore, attraverso minacce e intimidazioni, causando nella donna un grave stato di ansia e paura. La situazione sarebbe diventata insostenibile con la vittima che sarebbe stata costretta a modificare le proprie abitudini di vita, temendo per la propria sicurezza”.

Seguito dai servizi sociali

«Un caso difficile», commenta il sindaco Salvatore Piu: «Il ragazzo è stato sempre seguito dai servizi sociali. Sinceramente non ci sono altre parole da aggiungere».

Ieri, dopo il fermo, il giovane è stato accompagnato in caserma dove è stato dichiarato in arresto. Su provvedimento del magistrato, Davide Marano è stato poi trasferito nel carcere di Uta, a disposizione del Gip che dovrebbe sentirlo nelle prossime ore.

RIPRODUZIONE RISERVATA