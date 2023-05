Dà fuoco ai rifiuti, i commessi di un market spengono il rogo 

Prima ha dato fuoco a un contenitore di spazzatura in via Dante: e mentre alcuni dipendenti di un vicino supermercato hanno domato il principio d’incendio, lui ha svitato il tappo degli pneumatici delle auto parcheggiate nella zona. Un 58enne, con una vita non semplice alle spalle e con precedenti specifici, è stato poi bloccato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia e denunciato per tentato danneggiamento a seguito di incendio.

L’uomo avrebbe agito in stato confusionale. Nessun atto intimidatorio o diretto verso qualcuno insomma. Martedì verso le 14 è stato visto mentre dava fuoco ai rifiuti all’interno di un contenitore in metallo. Per questo il piccolo rogo è stato spento subito, evitando così che le fiamme potessero raggiungere le auto parcheggiate davanti. I militari, avvisati dai testimoni, hanno rintracciato l’uomo nella zona: stava sgonfiando gli pneumatici di alcune vetture in sosta. I carabinieri gli hanno trovato addosso l’accendino utilizzato per dar fuoco al contenitore della spazzatura. Pochi giorni prima il 58enne si era reso protagonista di un episodio simile, cercando di dar fuoco a un’auto parcheggiata. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA