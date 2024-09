Dà fuoco a una donna per vendicare la figlia 

CATANIA. Prima le telefonate, poi gli insulti sul cellulare, poi la rissa davanti casa. È l’escalation della rivalità esplosa per un giovane fra due ragazzine, uno scontro che poi ha coinvolto le due famiglie ed è finito in una rissa tra adulte. A farne le spese una 26enne: una donna, forse la madre di una delle due ragazzine, le ha gettato del liquido infiammabile per poi darle fuoco, procurandole ustioni al volto, al collo, alle braccia e al torace. Ora è in rianimazione, grave ma non in pericolo di vita. Una sua familiare nel tentativo di soccorrerla si è ustionata le mani. Secondo la prima ricostruzione tracciata dalla Mobile giovedì la rivalità fra le due minorenni è degenerata in uno scambio di minacce. Il confronto in presenza poi è diventato uno scontro che ha coinvolto le due famiglie, legate ad ambienti criminali. A quel punto è scattata l’aggressione alla 26enne, che era per caso dai parenti e pare avesse tentato di intervenire per smorzare i toni.

