Da fonseca a Gaetano: quanti incroci 

Fra i diversi trasferimenti diretti tra Cagliari e Napoli ce ne sono stati due, solo quest'anno, per lo stesso giocatore: Gianluca Gaetano. Che, per uno scherzo del calendario, potrà fare il suo secondo esordio in rossoblù proprio contro il club del suo recente passato, domenica sera alla Domus. Per tutto gennaio, ogni giorno, il ds Nereo Bonato ha cercato di convincere i partenopei a lasciarlo andare in prestito: apertura ricevuta solo il 29 gennaio, formalizzandolo il primo febbraio nell'ultimo giorno di mercato. Poi il ritorno a Napoli, il precampionato con Conte, le voci sul Parma e una telenovela lunga tutta l'estate, finché anche qui in chiusura di sessione il tanto atteso l'ok al nuovo trasferimento del 30 agosto. Stavolta non prestito secco, ma obbligo di riscatto (a condizioni facili da ottenere) per 6 milioni, cifra che il Cagliari ha sempre tenuto come offerta massima. E che permetterà a Gaetano di proseguire il percorso iniziato la scorsa stagione, dove in sole 11 presenze ha segnato 4 gol (più un assist) risultando cruciale per la salvezza.

Gli ex

Nella rosa attuale del Cagliari un altro giocatore è arrivato direttamente dal Napoli: capitan Leonardo Pavoletti. A gennaio 2017, dopo l'esplosione al Genoa, passa in azzurro dove non ha fortuna: 10 presenze fra campionato e Coppa Italia, senza mai segnare. I rossoblù lo rilanciano con un prestito con obbligo di riscatto (10 milioni), avviando una grande storia durata finora 193 partite e 49 gol in quella che ormai è la sua casa.

Lungo passato napoletano anche per Sebastiano Luperto, preso dall'Empoli che un anno fa l'ha riscattato (ma coi partenopei l'ultima partita giocata era nel 2020). Mentre fra i giocatori di Conte l'unico ex rossoblù è Giovanni Simeone: 72 presenze e 18 gol fra il 2019 e il 2021, poi va al Verona dove dopo un'ottima stagione si trasferisce al Napoli, con numeri simili a quelli in Sardegna (74 partite e 13 reti).

La storia

In passato, molte più volte un giocatore si è trasferito dal Napoli al Cagliari che viceversa: di recente Adam Ounas (2020), Marko Rog (2019) e il portiere Roberto Colombo (2015). L'ultimo percorso inverso è del napoletano Gennaro Iezzo nel 2005, prima ancora l'ex capitano Matteo Villa nel 2001. Daniel Fonseca, 15 miliardi più Vittorio Pusceddu nel 1992, il più famoso: il 17 ottobre 1993, sua seconda da ex al Sant'Elia, fa doppietta in una vittoria per 1-2 e al primo gol reagisce al pubblico che lo fischia con un gestaccio sotto la Curva Nord, uno dei tanti momenti della storica rivalità.

È invece capitato più spesso che un allenatore sedesse sulla panchina rossoblù e poi su quella azzurra. Su tutti Claudio Ranieri: dopo la doppia promozione dalla C1 alla A e la salvezza del 1991 lo chiama Ferlaino nel primo anno post-Maradona. Congedandosi, promette che sarebbe tornato: lo fa a dicembre 2022 per un nuovo glorioso atto.

Curioso il passaggio di Carlo Mazzone: nel 1996 ritorna a Cagliari dopo quattro anni, cerca una miracolosa rimonta salvezza sfumata allo spareggio al San Paolo col Piacenza. Passano quattro mesi e rimpiazza a Napoli proprio l'avversario di quel giorno, Mutti, ma perde quattro partite e si dimette. Da ricordare i passaggi nella rotta Napoli-Cagliari di Ventura, Reja e da ultimo Mazzarri.

