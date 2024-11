Da Fonni a Ittiri, un mese di tragedie 

Ormai si va a un ritmo – terribile – di dieci morti al mese. Auto fuori strada, schianti in moto o scooter, pedoni investiti mentre attraversano la strada, quasi sempre sulle strisce. E le vittime sono in gran parte giovanissime. Come i tre diciassettenni che hanno perso la vita ieri tra Cagliari (Beatrice Loi) e Carbonia (Aurora Marci e Riccardo Lai). Il macabro elenco delle croci da gennaio a oggi è arrivato a 105: un numero enorme, che si teme possa superare alla fine dell’anno quello del 2023 (110) in una scia che nell’ultimo triennio è sempre in crescendo.

Tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre il grande dolore di Fonni: prima le quattro giovanissime vittime del tragico incidente sulla Provinciale 69, in cui hanno perso la vita Michele Coinu, 21 anni, Lorenzo Figus, 17, Marco Innocenti, 18, e Michele Soddu, 22. I ragazzi sono morti sull’auto finita in una scarpata. Pochi giorni dopo, un nuovo lutto: a perdere la vita un altro fonnese, il 47enne Mauro Falconi, morto dopo essere finito fuori strada con la sua moto vicino a San Teodoro, dove si occupava dell’hotel di famiglia.

Nello stesso giorno, un’altra vittima: l’imprenditore oristanese Giannino Delogu. Era al volante della sua Renault Clio e vicino a un passaggio a livello ha perso il controllo dell’utilitaria, finendo contro un saltafossi. Poi ancora: Ignazio Casula, 61enne originario di Quartu, travolto da un pick-up mentre attraversava la statale 197, poco prima dello svincolo di Furtei. E la tragedia di venerdì: Antonio Luigi e Gavino Puledda, 47 e 20 anni, padre e figlio originari di Ittiri, sono morti in un incidente sulla strada che dal loro paese porta a Sassari.

