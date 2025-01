Da Fonni a Desulo, neve forte richiamo per i visitatori 

È un Gennargentu che incanta con la neve che resiste oltre i 1200 metri, imbiancando il versante desulese di Su Filariu, S’Arena e Sa Crista, e le vette fonnesi di Bruncu Spina e Monte Spada, spingendosi fino ai territori di Arzana e Villagrande. Alla spicciolata l’arrivo dei primi turisti, con la soddisfazione degli operatori che registrano il tutto esaurito per il weekend quando si svolgeranno diverse escursioni e ciaspolate in quota, unendo il buon cibo a vedute mozzafiato.

Seppur con tono minore, rovesci nevosi anche nella giornata di ieri con il portale Baku Meteo preso d’assalto da decine di appassionati per monitorare il clima in vetta e a valle. Mentre si attende il collaudo dell’impianto di risalita del Bruncu Spina, i visitatori apprezzano il territorio anche da una prospettiva diversa. «Alcuni appassionati si spingono a piedi o utilizzando le catene fino al rifugio del Bruncu Spina», dice Tore Moro dalla sua casa, la più alta dell’Isola, in località Separadorgiu. E aggiunge: «Dopo l’apice registrato prima, le nevicate sono calate e registriamo una temperatura pungente sotto lo zero, con un paesaggio colorato da 10 centimetri di coltre bianca. Non registriamo finora alcun disagio, ma la quiete di un luogo magico e speciale». (g. i. o.)

